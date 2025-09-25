26
ترامب: لن أُطلق على أحد أبدا اسم "النمر الورقي"
Lebanon 24
25-09-2025
|
15:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
اليوم الخميس، بأنه لن يستخدم مصطلح "النمر الورقي" مجددا لوصف
روسيا
.
وقال
الرئيس الأمريكي
خلال اجتماع مع
أردوغان
: "لن أُطلق على أحد أبدا اسم "النمر الورقي".
ولم يدلي
ترامب
بأي توضيحات لهذا التصريح.
