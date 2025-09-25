Advertisement

عربي-دولي

ترامب: لن أُطلق على أحد أبدا اسم "النمر الورقي"

Lebanon 24
25-09-2025 | 15:52
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس، بأنه لن يستخدم مصطلح "النمر الورقي" مجددا لوصف روسيا.
وقال الرئيس الأمريكي خلال اجتماع مع أردوغان: "لن أُطلق على أحد أبدا اسم "النمر الورقي".


ولم يدلي ترامب بأي توضيحات لهذا التصريح.
