عربي-دولي

الملايين دخلوا إلى الملاجىء... ماذا شهدت إسرائيل مساء اليوم؟

Lebanon 24
25-09-2025 | 16:02
أعلنت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة، أنّ ملايين الإسرائيليين دخلوا إلى الملاجئ إثر إطلاق صاروخ من اليمن.
كما أشارت وسائل إعلام إسرائيليّة إلى توقّف الحركة الجويّة في مطار بن غوريون بعد دوي صفارات الإنذار في داخله.
 
 
وفي هذا السياق، قال الجيش الإسرائيليّ إنّه "اعترض صاروخاً أُطلق من اليمن".
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ الجبهة الداخلية الإسرائيليّة لفتت إلى دويّ صفارات الإنذار في القدس وتل أبيب الكبرى وفي وسط إسرائيل، بعد إطلاق الصاروخ من اليمن.
 
 
 
