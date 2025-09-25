الملايين دخلوا إلى الملاجىء... ماذا شهدت إسرائيل مساء اليوم؟

أعلنت صحيفة " " الإسرائيليّة، أنّ ملايين الإسرائيليين دخلوا إلى الملاجئ إثر إطلاق صاروخ من اليمن.

كما أشارت وسائل إعلام إسرائيليّة إلى توقّف الحركة الجويّة في بعد دوي في داخله.

وفي هذا السياق، قال الجيش الإسرائيليّ إنّه "اعترض صاروخاً أُطلق من اليمن".

وتجدر الإشارة إلى أنّ الإسرائيليّة لفتت إلى دويّ صفارات الإنذار في وتل أبيب الكبرى وفي وسط ، بعد إطلاق الصاروخ من اليمن.