عربي-دولي
ضابط إسرائيليّ شارك في "هجوم الدوحة"... ماذا قال؟
Lebanon 24
25-09-2025
|
16:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال ضابط إسرائيليّ شارك في الهجوم على العاصمة
القطرية
الدوحة
، إنّه "لا يُمكن القول بشكل رسمي إننا فشلنا في الهجوم".
وأضاف للقناة "i24" الإسرائيليّة: "من لا يفعل لا يخطئ. وأحيانا لا ننجح أيضا. حتى في هجوم الدوحة، كما نستطيع الآن أن نقول رسميا، لم ننجح". (روسيا اليوم)
