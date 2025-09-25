Advertisement

ضابط إسرائيليّ شارك في "هجوم الدوحة"... ماذا قال؟

Lebanon 24
25-09-2025 | 16:39
قال ضابط إسرائيليّ شارك في الهجوم على العاصمة القطرية الدوحة، إنّه "لا يُمكن القول بشكل رسمي إننا فشلنا في الهجوم".
وأضاف للقناة "i24" الإسرائيليّة: "من لا يفعل لا يخطئ. وأحيانا لا ننجح أيضا. حتى في هجوم الدوحة، كما نستطيع الآن أن نقول رسميا، لم ننجح". (روسيا اليوم)
 
 
 
