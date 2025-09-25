Advertisement

ترامب: التوصّل إلى صفقة بشأن الرهائن بات قريباً جدّاً

Lebanon 24
25-09-2025 | 16:50
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنّه "أجرى محادثات جيّدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الوضع في قطاع غزة".
وأضاف ترامب أنّ "التوصّل إلى صفقة بشأن الرهائن بات قريباً جدّاً".
Privacy policy
