نتنياهو ينجح بتمرير مرشحه لرئاسة "الشاباك" رغم الجدل القانوني

أعلن مكتب أنّ اللجنة المكلفة النظر في الترشيحات لأرفع المناصب صادقت مساء الخميس على تعيين الجنرال ديفيد زيني رئيسًا لجهاز "الشاباك" (الأمن الداخلي)، بناءً على اقتراح .وكان نتنياهو قد رشّح زيني في أيار الماضي، وسط خلافات حادة بشأن سعيه لإقالة رئيس الجهاز السابق رونين بار. وقد اعتبرت المدعية العامة غالي بهاراف-ميارا حينها أنّ خيار نتنياهو "غير قانوني"، بعد قرار المحكمة ببطلان إقالة بار.لكن اللجنة المعنية بالترشيحات أيّدت الخميس خيار نتنياهو، مؤكدة أنّها لم تجد "أي إشكالية أخلاقية تمنع رئيس الوزراء من اختيار مدير للشاباك"، ما يمهّد الطريق أمام زيني لتولّي المنصب رسميًا.وكان نتنياهو قد أعلن نيته إقالة بار في آذار الماضي بسبب "انعدام الثقة"، وهي خطوة طعنت فيها ومنظمات حقوقية معتبرة أنّها مؤشر على انحراف الحكومة اليمينية عن النهج . وفي حزيران الماضي، تنحّى بار عن منصبه، فاتحًا الباب أمام اختيار خلفه.