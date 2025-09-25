26
عربي-دولي
نتنياهو ينجح بتمرير مرشحه لرئاسة "الشاباك" رغم الجدل القانوني
Lebanon 24
25-09-2025
|
23:12
أعلن مكتب
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
أنّ اللجنة المكلفة النظر في الترشيحات لأرفع المناصب صادقت مساء الخميس على تعيين الجنرال ديفيد زيني رئيسًا لجهاز "الشاباك" (الأمن الداخلي)، بناءً على اقتراح
نتنياهو
.
وكان نتنياهو قد رشّح زيني في أيار الماضي، وسط خلافات حادة بشأن سعيه لإقالة رئيس الجهاز السابق رونين بار. وقد اعتبرت المدعية العامة غالي بهاراف-ميارا حينها أنّ خيار نتنياهو "غير قانوني"، بعد قرار المحكمة
العليا
ببطلان إقالة بار.
لكن اللجنة
الإسرائيلية
المعنية بالترشيحات أيّدت الخميس خيار نتنياهو، مؤكدة أنّها لم تجد "أي إشكالية أخلاقية تمنع رئيس الوزراء من اختيار مدير للشاباك"، ما يمهّد الطريق أمام زيني لتولّي المنصب رسميًا.
وكان نتنياهو قد أعلن نيته إقالة بار في آذار الماضي بسبب "انعدام الثقة"، وهي خطوة طعنت فيها
المعارضة
ومنظمات حقوقية معتبرة أنّها مؤشر على انحراف الحكومة اليمينية عن النهج
الديمقراطي
. وفي حزيران الماضي، تنحّى بار عن منصبه، فاتحًا الباب أمام اختيار خلفه.
