عربي-دولي

حادث خطير... مقاتلة إسرائيلية كادت تغرق سفينة حربية

Lebanon 24
25-09-2025 | 23:16
كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن سلاح الجو الإسرائيلي أطلق ذخيرة كادت تصيب سفينة تابعة لسلاح البحرية مقابل سواحل مدينة غزة.
ووفق التحقيقات الأولية، تم استدعاء طائرة مقاتلة عند الساعة 14:40 من يوم الأربعاء لتقديم الدعم للقوات العاملة في قطاع غزة، حيث أطلقت ذخيرة من فوق البحر باتجاه أهداف في المدينة. غير أن القذائف سقطت على بعد نحو 100 متر فقط من مركبة بحرية من طراز "دافورا" تابعة للبحرية الإسرائيلية.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن الحادث ناتج عن عطل فني في الذخيرة، مؤكداً أن الطائرة والطاقم لم يسجلا أي خلل في الأداء. وأشار إلى أنه تم إصدار توجيهات جديدة للحد من احتمالية تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

الحادث، الذي وصف بالخطير، يسلط الضوء على ثغرات التنسيق العسكري داخل الجيش الإسرائيلي في ظل اتساع عملياته على جبهة غزة.
