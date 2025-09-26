رئيس إثيوبيا: لا للانعزال والحشد العسكري

Advertisement

حذر رئيس إثيوبيا إيّي أتسكي سيلاسي، في كلمته أمام للأمم المتحدة، من السياسات الانعزالية وسباق التسلح، مؤكدًا أن هذه المسارات المقلقة "غير مثمرة وتقوض العلاقات بين الدول ولا تخدم تقدم البشرية".وأضاف أن العالم يواجه تحديات معقدة لا تستطيع دولة واحدة التصدي لها بمفردها، داعيًا إلى مواجهة هذه المسارات المقلقة والعمل على تسوية النزاعات.وأكد سيلاسي تأييد أديس أبابا التسوية السلمية لجميع النزاعات، مطالبًا بكسر الدائرة المفرغة للعنف ومنح السلام فرصة حقيقية.وأشار الرئيس الإثيوبي إلى دعم بلاده لحق في تقرير المصير، مشددًا على أن مسار العنف يجب أن يتراجع أمام قوة والدبلوماسية، وأن "لا طرق مختصرة أو أنصاف حلول لتحقيق العدالة".