عربي-دولي

رئيس إثيوبيا: لا للانعزال والحشد العسكري

Lebanon 24
26-09-2025 | 00:00
Doc-P-1421663-638944669293908122.png
Doc-P-1421663-638944669293908122.png photos 0
حذر رئيس إثيوبيا إيّي أتسكي سيلاسي، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، من السياسات الانعزالية وسباق التسلح، مؤكدًا أن هذه المسارات المقلقة "غير مثمرة وتقوض العلاقات بين الدول ولا تخدم تقدم البشرية".
وأضاف أن العالم يواجه تحديات معقدة لا تستطيع دولة واحدة التصدي لها بمفردها، داعيًا الأمم المتحدة إلى مواجهة هذه المسارات المقلقة والعمل على تسوية النزاعات.

وأكد سيلاسي تأييد أديس أبابا التسوية السلمية لجميع النزاعات، مطالبًا المجتمع الدولي بكسر الدائرة المفرغة للعنف ومنح السلام فرصة حقيقية.

وأشار الرئيس الإثيوبي إلى دعم بلاده لحق الفلسطينيين في تقرير المصير، مشددًا على أن مسار العنف يجب أن يتراجع أمام قوة الديمقراطية والدبلوماسية، وأن "لا طرق مختصرة أو أنصاف حلول لتحقيق العدالة".
