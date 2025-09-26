Advertisement

أعلنت مصادر فلسطينية في مقتل الشاب محمود عبدالله أبو مغصيب المعروف بـ"الشايب"، أحد أبرز قادة ما تُسمى "مجموعات تأمين المساعدات"، في حادثة أثارت توتراً واحتقاناً في الأوساط .ونعت "رابطة شباب عشيرة أبو مغصيب" عبر حسابها على " " ابنها، مؤكدة أنه اختُطف قبل يومين من شارع الطينة على يد ثلاثة مسلحين يستقلون سيارات حكومية – بحسب روايتها – ثم سُلّم إلى عائلة معروفة في ، حيث تعرّض للتهديد والتعذيب حتى الموت، وُجد بعدها مكبل اليدين وعليه آثار التعذيب، وسط اتهامات لعناصر من حركة " " بالمسؤولية عن مقتله.العشيرة، المنتمية لقبيلة الترابين، حمّلت السلطات المحلية المسؤولية ودعت إلى ملابسات الجريمة وتسليم الجناة فوراً، محذّرة من أن "الغدر بهذا الرمز بمثابة إعلان حرب أهلية كبيرة".وكانت بيانات سابقة للعشيرة قد وصفت القتيل بأنه "قامة وطنية وإنسانية" ساهم في تأمين وصول الغذاء والدواء ومنع قطع الطرقات، معتبرة أن ما قدّمه يفوق ما قدّمه كثيرون ممن يتغنون بالوطن.وبعد مقتله، أغلقت العشيرة طريقاً رئيسياً لشاحنات المساعدات الاتية من معبر كيسوفيم قبل أن تتراجع عن قرارها احتراماً لحاجة الناس، معلنة إعادة .الحادثة تركت صدى واسعاً في غزة مع اتهامات متبادلة وتحذيرات من تداعياتها على الوضع الداخلي المتأزم.