عربي-دولي
توتر واحتقان فلسطيني.. تصفية "الشايب" في غزة واتهامات لـ"حماس"
Lebanon 24
26-09-2025
|
00:14
أعلنت مصادر فلسطينية في
قطاع غزة
مقتل الشاب محمود عبدالله أبو مغصيب المعروف بـ"الشايب"، أحد أبرز قادة ما تُسمى "مجموعات تأمين المساعدات"، في حادثة أثارت توتراً واحتقاناً في الأوساط
الفلسطينية
.
ونعت "رابطة شباب عشيرة أبو مغصيب" عبر حسابها على "
فيسبوك
" ابنها، مؤكدة أنه اختُطف قبل يومين من شارع الطينة على يد ثلاثة مسلحين يستقلون سيارات حكومية – بحسب روايتها – ثم سُلّم إلى عائلة معروفة في
خان يونس
، حيث تعرّض للتهديد والتعذيب حتى الموت، وُجد بعدها مكبل اليدين وعليه آثار التعذيب، وسط اتهامات لعناصر من حركة "
حماس
" بالمسؤولية عن مقتله.
العشيرة، المنتمية لقبيلة الترابين، حمّلت السلطات المحلية المسؤولية ودعت إلى
الكشف عن
ملابسات الجريمة وتسليم الجناة فوراً، محذّرة من أن "الغدر بهذا الرمز بمثابة إعلان حرب أهلية كبيرة".
وكانت بيانات سابقة للعشيرة قد وصفت القتيل بأنه "قامة وطنية وإنسانية" ساهم في تأمين وصول الغذاء والدواء ومنع قطع الطرقات، معتبرة أن ما قدّمه يفوق ما قدّمه كثيرون ممن يتغنون بالوطن.
وبعد مقتله، أغلقت العشيرة طريقاً رئيسياً لشاحنات المساعدات الاتية من معبر كيسوفيم قبل أن تتراجع عن قرارها احتراماً لحاجة الناس، معلنة إعادة
فتح الطريق
.
الحادثة تركت صدى واسعاً في غزة مع اتهامات متبادلة وتحذيرات من تداعياتها على الوضع الداخلي المتأزم.
مواضيع ذات صلة
إعتراض على "التشكيلات القضائية" واتهامات بالمحاصصة وتصفية الحسابات
Lebanon 24
إعتراض على "التشكيلات القضائية" واتهامات بالمحاصصة وتصفية الحسابات
26/09/2025 08:04:51
26/09/2025 08:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تندد بهجوم إسرائيل على مسؤولي حماس وتصفه بأنه "انتهاك فاضح"
Lebanon 24
إيران تندد بهجوم إسرائيل على مسؤولي حماس وتصفه بأنه "انتهاك فاضح"
26/09/2025 08:04:51
26/09/2025 08:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"Bloomberg": اجتياح إسرائيل لمدينة غزة مصيري لحماس
Lebanon 24
تقرير لـ"Bloomberg": اجتياح إسرائيل لمدينة غزة مصيري لحماس
26/09/2025 08:04:51
26/09/2025 08:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر فلسطيني لـ"سكاي نيوز عربية": السعودية تؤكد تمسكها بحل الدولتين على حدود 67
Lebanon 24
مصدر فلسطيني لـ"سكاي نيوز عربية": السعودية تؤكد تمسكها بحل الدولتين على حدود 67
26/09/2025 08:04:51
26/09/2025 08:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
ترامب ونوبل.. بين الحلم والخيبة
Lebanon 24
ترامب ونوبل.. بين الحلم والخيبة
01:00 | 2025-09-26
26/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية
Lebanon 24
ترامب لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية
00:51 | 2025-09-26
26/09/2025 12:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"نمر من ورق" أم "دب صامد".. سجال يفتح أبواب المجهول
Lebanon 24
"نمر من ورق" أم "دب صامد".. سجال يفتح أبواب المجهول
00:30 | 2025-09-26
26/09/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدنمارك.. مصدر المسيرات مجهول واتهامات غير مباشرة لروسيا
Lebanon 24
الدنمارك.. مصدر المسيرات مجهول واتهامات غير مباشرة لروسيا
00:10 | 2025-09-26
26/09/2025 12:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ثالث عملية تهريب مخدرات خلال 5 أيام.. هذا ما حصل في تونس
Lebanon 24
ثالث عملية تهريب مخدرات خلال 5 أيام.. هذا ما حصل في تونس
00:06 | 2025-09-26
26/09/2025 12:06:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
مَن أطفأ فتيل "انفجار" صخرة الروشة؟
Lebanon 24
مَن أطفأ فتيل "انفجار" صخرة الروشة؟
09:00 | 2025-09-25
25/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الآن... إليكم ما تشهده الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
الآن... إليكم ما تشهده الضاحية الجنوبية
13:22 | 2025-09-25
25/09/2025 01:22:21
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل فعالية الروشة.. دعوة من قناة "المنار" إلى جمهور الحزب (صورة)
Lebanon 24
قبل فعالية الروشة.. دعوة من قناة "المنار" إلى جمهور الحزب (صورة)
05:26 | 2025-09-25
25/09/2025 05:26:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
Lebanon 24
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
12:15 | 2025-09-25
25/09/2025 12:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الوزارة طالبت بسحبه.. منتج غير مطابق للمواصفات في السوق اللبناني
Lebanon 24
الوزارة طالبت بسحبه.. منتج غير مطابق للمواصفات في السوق اللبناني
06:56 | 2025-09-25
25/09/2025 06:56:33
Lebanon 24
Lebanon 24
01:00 | 2025-09-26
ترامب ونوبل.. بين الحلم والخيبة
00:51 | 2025-09-26
ترامب لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية
00:30 | 2025-09-26
"نمر من ورق" أم "دب صامد".. سجال يفتح أبواب المجهول
00:10 | 2025-09-26
الدنمارك.. مصدر المسيرات مجهول واتهامات غير مباشرة لروسيا
00:06 | 2025-09-26
ثالث عملية تهريب مخدرات خلال 5 أيام.. هذا ما حصل في تونس
00:00 | 2025-09-26
رئيس إثيوبيا: لا للانعزال والحشد العسكري
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
26/09/2025 08:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
26/09/2025 08:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
26/09/2025 08:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
