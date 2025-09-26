Advertisement

توتر واحتقان فلسطيني.. تصفية "الشايب" في غزة واتهامات لـ"حماس"

Lebanon 24
26-09-2025 | 00:14
Doc-P-1421667-638944678901908022.png
Doc-P-1421667-638944678901908022.png photos 0
أعلنت مصادر فلسطينية في قطاع غزة مقتل الشاب محمود عبدالله أبو مغصيب المعروف بـ"الشايب"، أحد أبرز قادة ما تُسمى "مجموعات تأمين المساعدات"، في حادثة أثارت توتراً واحتقاناً في الأوساط الفلسطينية.
ونعت "رابطة شباب عشيرة أبو مغصيب" عبر حسابها على "فيسبوك" ابنها، مؤكدة أنه اختُطف قبل يومين من شارع الطينة على يد ثلاثة مسلحين يستقلون سيارات حكومية – بحسب روايتها – ثم سُلّم إلى عائلة معروفة في خان يونس، حيث تعرّض للتهديد والتعذيب حتى الموت، وُجد بعدها مكبل اليدين وعليه آثار التعذيب، وسط اتهامات لعناصر من حركة "حماس" بالمسؤولية عن مقتله.

العشيرة، المنتمية لقبيلة الترابين، حمّلت السلطات المحلية المسؤولية ودعت إلى الكشف عن ملابسات الجريمة وتسليم الجناة فوراً، محذّرة من أن "الغدر بهذا الرمز بمثابة إعلان حرب أهلية كبيرة".

وكانت بيانات سابقة للعشيرة قد وصفت القتيل بأنه "قامة وطنية وإنسانية" ساهم في تأمين وصول الغذاء والدواء ومنع قطع الطرقات، معتبرة أن ما قدّمه يفوق ما قدّمه كثيرون ممن يتغنون بالوطن.

وبعد مقتله، أغلقت العشيرة طريقاً رئيسياً لشاحنات المساعدات الاتية من معبر كيسوفيم قبل أن تتراجع عن قرارها احتراماً لحاجة الناس، معلنة إعادة فتح الطريق.

الحادثة تركت صدى واسعاً في غزة مع اتهامات متبادلة وتحذيرات من تداعياتها على الوضع الداخلي المتأزم.
