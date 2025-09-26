"نمر من ورق" أم "دب صامد".. سجال يفتح أبواب المجهول

Advertisement

- للداخل الروسي، لشد العزائم وإثبات أن البلاد قادرة على الصمود رغم العقوبات.

- للخارج، ليُظهر أن العقوبات لم تُنهك موسكو بقدر ما أضعفت بعض الاقتصادات الأوروبية نفسها.

1. مسار إيجابي قد يقود إلى مفاوضات وتسوية سياسية توقف النزاع.

2. مسار سلبي قد يفتح الباب لمواجهة أوسع بين موسكو وحلف الناتو، مع ما يحمله ذلك من تداعيات على الاستقرار الدولي.

في تصعيد جديد للخطاب الأميركي تجاه ، شنّ الرئيس الأميركي هجوماً مباشراً على ، واصفاً إياها بأنها مجرد "نمر من ورق"، في إشارة إلى ضعف قدرتها على حسم الحرب وتراجع اقتصادها تحت وطأة الغربية.لكن الكرملين لم يتأخر في الرد، مستعيراً صورة مضادة، إذ قدّم نفسه على أنه "الدب" الذي يواجه الضغوط ويصمد في وجه العواصف. وأعلن عن نمو اقتصادي بلغ 1.1% في النصف الأول من العام، مع توقعات ببلوغه 1.3% بحلول نهاية السنة، متفاخراً بتجاوز أداء اقتصادات أوروبية لا تزال غارقة في أزمات الطاقة والتباطؤ الصناعي.ترامب لم يكتفِ بالتشكيك في قوة موسكو، بل دعا كييف علناً إلى استعادة الأراضي التي تحت سيطرة الجيش الروسي. هذه الرسالة بدت مزدوجة: من جهة إضعاف صورة روسيا أمام الداخل والخارج، ومن جهة أخرى منح جرعة دعم قد تُفسر كإشارة إلى المضي في التصعيد الميداني.المفارقة أن هذا التحول الحاد في نبرة ترامب جاء بعد لقائه الأخير بالرئيس الروسي في ألاسكا. الأمر الذي فتح باب التأويلات: هل يعكس هذا الموقف خلافاً حقيقياً مع موسكو، أم أنه ورقة ضغط هدفها دفعها إلى المفاوضات بشروط أميركية؟الكرملين اختار أن يواجه الكلمات الأميركية بالقوة الناعمة للأرقام. التأكيد على النمو الاقتصادي بدا رسالة موجهة على مستويين:بهذا الخطاب، حاولت روسيا أن ترسم صورة مغايرة: اقتصاد مرن، ودولة لم تفقد زمام المبادرة رغم الحرب.في حديثها لبرنامج بزنس مع لبنى عبر " عربية"، رأت الباحثة في العلاقات الدولية لانا بدفان أن تصريحات ترامب تكشف مسارين محتملين:وبحسب بدفان، فإن موسكو لا تعتبر النصر العسكري هدفاً نهائياً، بل مجرد وسيلة للوصول إلى مكاسب سياسية ودبلوماسية، في حين تسعى إلى تسريع الأحداث وفرض تسوية تخدم مصالحها.المواجهة الكلامية بين "النمر الورقي" الأميركي و"الدب الصامد" الروسي تكشف أن الحرب تجاوزت حدود أوكرانيا. إنها اليوم معركة على مكانة القوى الكبرى في النظام الدولي، حيث تتحول التصريحات إلى أدوات ضغط، والأرقام الاقتصادية إلى ذخيرة سياسية.النتيجة الراهنة هي حالة من الغموض الاستراتيجي: هل هذه التصريحات تمهيد لاتفاق يوقف نزيف الحرب، أم بداية لمرحلة أكثر خطورة تعيد رسم الخريطة الأمنية والاقتصادية للعالم؟السؤال الذي يبقى معلقاً: هل يقود هذا السجال إلى سلام هش، أم إلى مواجهة كبرى لا تُبقي ولا تذر؟