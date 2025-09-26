اتهام مدير "إف بي آي" السابق جيمس كومي بخداع الكونغرس وتضليل العدالة

Advertisement

وبحسب لائحة الاتهام، يصبح كومي أول مسؤول حكومي كبير سابق يُلاحق قضائيًا في إطار التحقيقات المتعلقة بالتدخل الروسي في انتخابات الرئاسة لعام 2016، وهو الملف الذي طالما وصفه بـ"مطاردة الساحرات" و"حملة الاضطهاد"، رغم مراجعات حكومية أظهرت تدخل لصالح حملته .ومن المرجح أن تُثير القضية مخاوف بشأن استخدام في عهد وزيرة العدل بام بوندي كأداة سياسية، إذ اتخذ خطوات غير مسبوقة لممارسة نفوذه على عمليات الوزارة، في طمس واضح للخط الفاصل بين القانون والسياسة.وأشاد ترامب بالخطوة واصفًا الاتهامات بأنها "عدالة لأمريكا"، فيما كررت وزيرة العدل بوندي ومدير مكتب التحقيقات الحالي كاش باتيل تصريحات مشابهة، قائلين إن "لا أحد فوق القانون".في المقابل، قال كومي في مقطع فيديو بعد توجيه الاتهام: "قلبي منفطر على وزارة العدل، لكن لدي ثقة بالنظام القضائي الاتحادي. أنا بريء، فلنذهب إلى المحاكمة".