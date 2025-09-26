صدمة للأسواق العالمية.. ترامب يعلن جولة جديدة من الرسوم

Advertisement

أعلن الرئيس الأميركي مساء أمس الخميس عن حزمة جديدة من الرسوم الجمركية على عدد كبير من السلع المستوردة، تضمنت فرض رسوم بنسبة 100٪ على الأدوية ذات العلامات التجارية، و25٪ على الشاحنات الثقيلة، على أن تدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.تأتي هذه الإجراءات ضمن سياسات الجمركية التي ميّزت ولايته الثانية، والتي شملت رسوماً تراوحت بين 10 و50٪ على شركاء تجاريين متنوعين، ما أثار مخاوف حول تأثيرها على الاقتصاد العالمي وقطاع الأعمال.وذكرت منصة "تروث سوشيال" أن هذه الرسوم تشمل أيضًا خزائن المطابخ بنسبة 50٪، وخزائن الحمامات، و30٪ على الأثاث المنجد، على أن تسري جميعها اعتبارًا من مطلع تشرين الأول. وأوضح ترامب أن الهدف من هذه الرسوم هو الحد من تدفق هذه المنتجات إلى من الخارج.وأثارت هذه القرارات ردود فعل سريعة في الأسواق الآسيوية، حيث انخفضت أسهم شركات الأدوية بعد الإعلان عن الرسوم. كما اعتبر خبراء أن هذه الإجراءات تعكس تحول نحو تقنين الرسوم الجمركية بشكل قانوني، في ظل قضايا معلقة أمام المحكمة بشأن شرعية الرسوم السابقة.وأكد ترامب أن الرسوم بنسبة 100٪ على الأدوية ستطبق على جميع الواردات ما لم تبدأ الشركات بالفعل ببناء مصانع في الولايات المتحدة، مما يعكس تركيز الإدارة على تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.