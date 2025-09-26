نتنياهو بين جنون العظمة والمجازر: إلى أين يقود المنطقة؟

Advertisement

منذ عودته الأخيرة إلى رئاسة الحكومة، يسعى نتنياهو إلى تثبيت نفسه كـ"قائد لا غنى عنه". إنه يستحضر سردية الأمن الوجودي، ويقدّمها كمبرر لكلّ خطوة: من توسعة المستوطنات إلى تكثيف الغارات على وغزّة، وصولًا إلى عمليات اغتيال وتهجير جماعي. هذه العقلية ليست انفعالاً، بل استراتيجية مدروسة تقوم على افتعال أزمات متواصلة تُشعر الجمهور بالخطر الوجودي فيلتف حوله.داخليًا، يعيش نتنياهو على وقع محاكمات الفساد وتراجع شعبيته حتى داخل المعسكر اليميني. كلّما اشتد الضغط عليه، أدار وجهه نحو تصعيد عسكري، مستفيدًا من تماسك مجتمع يخاف على وجوده. أما خارجيًا، فيستخدم صور الدم والدمار لتذكير وأوروبا بأنّ " في خطر"، فيحصد مزيداً من الدعم المالي والعسكري والسياسي، ويمنع أي ضغط حقيقي عليه لوقف النار أو فتح مسار سياسي. والنتيجة، تحوّلت المجازر من حدث طارئ إلى سياسة يومية، تسعى إلى إعادة تشكيل وعي الرأي العام الدولي بأنّ "لا سلام بلا قوة إسرائيلية".من يراقب تصريحات نتنياهو يرى قناعة راسخة بأنّ استخدام القوة القصوى لن يستجلب عقابًا. تواطؤ بعض العواصم الغربية وتشتت الموقف العربي يمنحانه مظلة تحميه. لكن هذه العقيدة تسقط تدريجيًا: صور الضحايا، تقارير حقوق الإنسان، وموجات الغضب الشعبي العالمي، باتت تقضم من "الشرعية الأخلاقية" التي طالما ادّعتها إسرائيل. هذا التآكل في صورة "الدولة الديمقراطية" قد يرتدّ على إسرائيل سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا في القريب.لم يعد الصراع محصورًا بين إسرائيل وغزّة. جنوب لبنان، ، العراق، وحتى البحر الأحمر، كلها مسارح متصلة، وأيّ تفجير في إحداها يمكن أن يفتح جبهة أخرى. هذا التشابك قد يقود إلى حرب إقليمية واسعة لا أحد يملك السيطرة على مداها.كلّ المبادرات، من إلى الوسطاء العرب والأوروبيين، تبدو عاجزة أمام "عقيدة القوة" التي يتبناها نتنياهو. لا هدنة طويلة، ولا حلّ سياسيا دائما، بل إدارة أزمات متكررة. النتيجة: إضعاف فكرة "التسوية" واستبدالها بفكرة "الفرض بالقوة".كل مجزرة تغذي شعورًا بالظلم التاريخي، وتوفر بيئة حاضنة للتطرف، ليس فقط في فلسطين بل في كلّ المنطقة. هذا "التطرف" هو في النهاية منتج مباشر لسياسات القوة المطلقة، وقد ينقلب على إسرائيل وحلفائها على المدى المتوسط.وراء مشهد القوة هذا، يقف نتنياهو على حافة سكين. جمهوره اليميني المتشدد يطالبه بالمزيد من الدماء. شركاؤه في الائتلاف يتغذون من خطاب الكراهية والمحو. وفي الوقت ذاته، تلاحقه ملفات فساد ومحاكمات قد تطيح به بمجرد توقف الحرب. هكذا يصبح هو نفسه رهينة لسياساته: كلّما صعّد عسكريًا حصل على مهلة سياسية، لكن كلّما طال التصعيد ازدادت المخاطر وانكشف ضعف الدولة أمام حرب استنزاف طويلة.حتى اللحظة، لا إشارات إلى أن نتنياهو يملك استراتيجية إنهاء. كلّ ما هناك هو "إدارة أزمة" وتمديد للوقت. هذا الفراغ في الرؤية يهدد بتحويل الشرق الأوسط إلى ساحة فوضى مفتوحة، حيث تضعف الحدود وتتشابك الميليشيات والجيوش، ما يجعل أيّ حلّ سياسي مستقبلاً أصعب وأعقد. وسط هذه اللوحة القاتمة، تبرز حاجة ملحّة إلى موقف دولي وإقليمي يعيد ضبط المعادلة. الدول العربية، والأطراف الدولية المؤثرة، أمام اختبار تاريخي: إما ترك نتنياهو يواصل رهانه على "جنون العظمة"حتى ينفجر كلّ شيء، أو التدخل بضغط سياسي ودبلوماسي واقتصادي يمنع انزلاق الشرق الأوسط نحو مواجهة شاملة.إنّ مواجهة نتنياهو اليوم ليست مجرّد خلاف مع رئيس وزراء إسرائيلي، بل مواجهة مع عقلية ترى الحرب وسيلة للبقاء، والمجازر أداة حكم، والقوة طريقاً للشرعية. هذه العقلية إذا تُركت بلا رادع، ستأكل الجميع بلا استثناء.