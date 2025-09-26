Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تهاجم حوالي 140 هدفا في غزة

Lebanon 24
26-09-2025 | 05:06
Doc-P-1421765-638944853560108082.png
Doc-P-1421765-638944853560108082.png photos 0
أفاد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم أكثر من 140 هدفا في مختلف أنحاء قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
كما أشار المتحدث إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ غارة استهدفت "إرهابي" في مدينة غزة كان يحمل عبوة ناسفة بالقرب من القوات المناورة في المنطقة، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

كما أفادت التقارير بأن قوات الفرقة 36 الإسرائيلية، بمساعدة من لواء النيران 282، هاجمت أكثر من 35 "هدفا إرهابيا"، من بينها مبانٍ استراتيجية استخدمها عناصر من حركة حماس كمراكز لنشاطاتهم.
 
بالإضافة إلى ذلك، عثرت قوات الفرقة 162 على أسلحة وعبوات ناسفة مخبأة في مناطق داخل المدينة. (سكاي نيوز عربية) 
 
 
