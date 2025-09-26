إسرائيل تهاجم حوالي 140 هدفا في غزة

Advertisement

أفاد متحدث باسم الجيش بأن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم أكثر من 140 هدفا في مختلف أنحاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.كما أشار المتحدث إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ غارة استهدفت "إرهابي" في مدينة غزة كان يحمل عبوة ناسفة بالقرب من القوات المناورة في المنطقة، وفقا لصحيفة " " .كما أفادت التقارير بأن قوات الفرقة 36 الإسرائيلية، بمساعدة من لواء النيران 282، هاجمت أكثر من 35 "هدفا إرهابيا"، من بينها مبانٍ استراتيجية استخدمها عناصر من حركة كمراكز لنشاطاتهم.