عربي-دولي

حريق كبير في دولة عربيّة... وسقوط قتلى وجرحى

Lebanon 24
26-09-2025 | 05:12
اندلع حريق كبير بأحد مصانع الألبسة في مدينة المحلة في محافظة الغربية المصرية، ما أدى إلى انهيار طوابق من البناء.
وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان، عن مقتل 8، وإصابة 35 في الحريق.

وأوضحت أن الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الغربية تلقّت بلاغا بوقوع انفجار بغلايات مصنع البشبيشي الواقع بنطاق منطقة اليماني في المحلة بشكل مفاجئ، فانتقلت السلطات إلى مكان الحادث، ودفعت بـ8 سيارات إطفاء، وأكثر من 18 سيارة إسعاف لنقل الضحايا والمصابين.
 
إلى ذلك، أفاد شهود عيان بأن الحريق اندلع نتيجة ارتفاع ضغط الغلايات بالمصنع، ما تسبب في انفجارها وانهيار طوابق المصنع على رؤوس العمال. (العربية) 
