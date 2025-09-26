29
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
25
o
زحلة
27
o
بعلبك
13
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
حريق كبير في دولة عربيّة... وسقوط قتلى وجرحى
Lebanon 24
26-09-2025
|
05:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
اندلع حريق كبير بأحد مصانع الألبسة في مدينة المحلة في
محافظة الغربية
المصرية
، ما أدى إلى انهيار طوابق من البناء.
Advertisement
وأفادت
وزارة الصحة المصرية
في بيان، عن مقتل 8، وإصابة 35 في الحريق.
وأوضحت أن
الأجهزة الأمنية
في
مديرية أمن الغربية
تلقّت بلاغا بوقوع انفجار بغلايات مصنع البشبيشي الواقع بنطاق منطقة اليماني في المحلة بشكل مفاجئ، فانتقلت السلطات إلى مكان الحادث، ودفعت بـ8 سيارات إطفاء، وأكثر من 18 سيارة إسعاف لنقل الضحايا والمصابين.
إلى ذلك، أفاد شهود
عيان
بأن الحريق اندلع نتيجة ارتفاع ضغط الغلايات بالمصنع، ما تسبب في انفجارها وانهيار طوابق المصنع على رؤوس العمال. (العربية)
مواضيع ذات صلة
حادث سير مروّع في دولة عربيّة... وسقوط قتلى وعشرات الجرحى (فيديو)
Lebanon 24
حادث سير مروّع في دولة عربيّة... وسقوط قتلى وعشرات الجرحى (فيديو)
26/09/2025 14:22:17
26/09/2025 14:22:17
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط جرحى.. إشكال كبير داخل مطعم في طبرجا
Lebanon 24
سقوط جرحى.. إشكال كبير داخل مطعم في طبرجا
26/09/2025 14:22:17
26/09/2025 14:22:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط قتلى وجرحى في مدرسة بمينيسوتا… هذا ما أمر به ترامب (صورة)
Lebanon 24
بعد سقوط قتلى وجرحى في مدرسة بمينيسوتا… هذا ما أمر به ترامب (صورة)
26/09/2025 14:22:17
26/09/2025 14:22:17
Lebanon 24
Lebanon 24
قتلى وجرحى.. ماذا جرى في ريف حلب؟
Lebanon 24
قتلى وجرحى.. ماذا جرى في ريف حلب؟
26/09/2025 14:22:17
26/09/2025 14:22:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
وزارة الصحة المصرية
مديرية أمن الغربية
الأجهزة الأمنية
محافظة الغربية
وزارة الصحة
المصرية
الغربي
مصرية
تابع
قد يعجبك أيضاً
خطّة... هذا ما ستقوم به فلسطين خلال كلمة نتنياهو اليوم
Lebanon 24
خطّة... هذا ما ستقوم به فلسطين خلال كلمة نتنياهو اليوم
07:02 | 2025-09-26
26/09/2025 07:02:26
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة أوروبية تحذر من أعمال تخريبية روسية محتملة
Lebanon 24
دولة أوروبية تحذر من أعمال تخريبية روسية محتملة
06:41 | 2025-09-26
26/09/2025 06:41:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيرة "قتالية" متطورة.. صينية التصنيع وتقرير يكشف مواصفاتها
Lebanon 24
مسيرة "قتالية" متطورة.. صينية التصنيع وتقرير يكشف مواصفاتها
06:24 | 2025-09-26
26/09/2025 06:24:57
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ عن اغتيال قيادات حوثية.. آخر المعلومات عن هجوم إسرائيل على صنعاء!
Lebanon 24
كلامٌ عن اغتيال قيادات حوثية.. آخر المعلومات عن هجوم إسرائيل على صنعاء!
06:14 | 2025-09-26
26/09/2025 06:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو بين جنون العظمة والمجازر: إلى أين يقود المنطقة؟
Lebanon 24
نتنياهو بين جنون العظمة والمجازر: إلى أين يقود المنطقة؟
06:00 | 2025-09-26
26/09/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مَن أطفأ فتيل "انفجار" صخرة الروشة؟
Lebanon 24
مَن أطفأ فتيل "انفجار" صخرة الروشة؟
09:00 | 2025-09-25
25/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الآن... إليكم ما تشهده الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
الآن... إليكم ما تشهده الضاحية الجنوبية
13:22 | 2025-09-25
25/09/2025 01:22:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
Lebanon 24
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
12:15 | 2025-09-25
25/09/2025 12:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا أراد أن يقول "حزب الله" من على صخرة الروشة؟
Lebanon 24
ماذا أراد أن يقول "حزب الله" من على صخرة الروشة؟
02:00 | 2025-09-26
26/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جرحى في الروشة... إليكم ما جرى هناك
Lebanon 24
جرحى في الروشة... إليكم ما جرى هناك
11:14 | 2025-09-25
25/09/2025 11:14:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:02 | 2025-09-26
خطّة... هذا ما ستقوم به فلسطين خلال كلمة نتنياهو اليوم
06:41 | 2025-09-26
دولة أوروبية تحذر من أعمال تخريبية روسية محتملة
06:24 | 2025-09-26
مسيرة "قتالية" متطورة.. صينية التصنيع وتقرير يكشف مواصفاتها
06:14 | 2025-09-26
كلامٌ عن اغتيال قيادات حوثية.. آخر المعلومات عن هجوم إسرائيل على صنعاء!
06:00 | 2025-09-26
نتنياهو بين جنون العظمة والمجازر: إلى أين يقود المنطقة؟
05:49 | 2025-09-26
متى ستُسلّم "حماس" سلاحها؟... مسؤول يكشف
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
26/09/2025 14:22:17
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
26/09/2025 14:22:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
26/09/2025 14:22:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24