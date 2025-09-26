حريق كبير في دولة عربيّة... وسقوط قتلى وجرحى

اندلع حريق كبير بأحد مصانع الألبسة في مدينة المحلة في ، ما أدى إلى انهيار طوابق من البناء.

وأفادت في بيان، عن مقتل 8، وإصابة 35 في الحريق.



وأوضحت أن في تلقّت بلاغا بوقوع انفجار بغلايات مصنع البشبيشي الواقع بنطاق منطقة اليماني في المحلة بشكل مفاجئ، فانتقلت السلطات إلى مكان الحادث، ودفعت بـ8 سيارات إطفاء، وأكثر من 18 سيارة إسعاف لنقل الضحايا والمصابين.

إلى ذلك، أفاد شهود بأن الحريق اندلع نتيجة ارتفاع ضغط الغلايات بالمصنع، ما تسبب في انفجارها وانهيار طوابق المصنع على رؤوس العمال. (العربية)