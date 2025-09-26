Advertisement

عربي-دولي

في هذه الدولة العربيّة... ماذا أقامت إيران تحت الأرض؟

Lebanon 24
26-09-2025 | 05:19
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن "إيران أقامت مصانع صواريخ تحت الأرض في اليمن". 
وأشارت إلى أن "إسرائيل رصدت تقدّماً ملموساً في قدرات الحوثيين". 
 
وأضافت أن "الحوثيين يحاولون تكرار هجوم 7 تشرين الأول". 
 
وتابعت: "الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية توصي بمواصلة ضرب الحوثي حتى في حال وقف حرب غزة". 
