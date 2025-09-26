سافر النائب الألماني عن في برلمان أندرياس هانا كرال، إلى حمص في ، لزيارة والديّ زوجته الطبيبة السوريّة نور حنا.

وسافر كرال إلى حمص، لأنّ والديّ العروس لم يتمكنا من حضور حفل الزفاف في ، بسبب رفض في إصدار تأشيرات لهما.

لكن المفاجأة كانت بتحوّل زيارة كرال إلى حمص لحفل زفاف ثانٍ، وقال: "كلّ ما رأيته عيون متلألئة ووجوه مبتسمة".

وخلال الأيام الأربعة عشر التي قضاها في سوريا، قال كرال عن حمص: "في بعض الأحياء، تبدو عام 1945. كل شيء مُدمّر".

أما العروس فقالت: "زيارتي لقريتي تجربة مروعة، إذ إنها لم تعد موجودة". (العربية)