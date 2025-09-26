29
عربي-دولي
نائب أوروبيّ زار سوريا... كان عريساً و"تزوّج للمرّة الثانيّة"!
Lebanon 24
26-09-2025
|
07:27
A-
A+
سافر النائب الألماني عن
حزب الخضر
في برلمان
ولاية بافاريا
أندرياس هانا كرال، إلى حمص في
سوريا
، لزيارة والديّ زوجته الطبيبة السوريّة نور حنا.
وسافر كرال إلى حمص، لأنّ والديّ العروس لم يتمكنا من حضور حفل الزفاف في
ألمانيا
، بسبب رفض
السفارة الألمانية
في
بيروت
إصدار تأشيرات لهما.
لكن المفاجأة كانت بتحوّل زيارة كرال إلى حمص لحفل زفاف ثانٍ، وقال: "كلّ ما رأيته عيون متلألئة ووجوه مبتسمة".
وخلال الأيام الأربعة عشر التي قضاها في سوريا، قال كرال عن حمص: "في بعض الأحياء، تبدو
برلين
عام 1945. كل شيء مُدمّر".
أما العروس فقالت: "زيارتي لقريتي تجربة مروعة، إذ إنها لم تعد موجودة". (العربية)
