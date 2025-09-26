Advertisement

عربي-دولي

نائب أوروبيّ زار سوريا... كان عريساً و"تزوّج للمرّة الثانيّة"!

Lebanon 24
26-09-2025 | 07:27
Doc-P-1421827-638944943714952058.jpg
Doc-P-1421827-638944943714952058.jpg photos 0
سافر النائب الألماني عن حزب الخضر في برلمان ولاية بافاريا أندرياس هانا كرال، إلى حمص في سوريا، لزيارة والديّ زوجته الطبيبة السوريّة نور حنا.
وسافر كرال إلى حمص، لأنّ والديّ العروس لم يتمكنا من حضور حفل الزفاف في ألمانيا، بسبب رفض السفارة الألمانية في بيروت إصدار تأشيرات لهما.
 
 
لكن المفاجأة كانت بتحوّل زيارة كرال إلى حمص لحفل زفاف ثانٍ، وقال: "كلّ ما رأيته عيون متلألئة ووجوه مبتسمة".
 
 
وخلال الأيام الأربعة عشر التي قضاها في سوريا، قال كرال عن حمص: "في بعض الأحياء، تبدو برلين عام 1945. كل شيء مُدمّر".
 
أما العروس فقالت: "زيارتي لقريتي تجربة مروعة، إذ إنها لم تعد موجودة". (العربية)
 
 
 
