بيسكوف: تهديدات زيلينسكي تؤكد أنه يركز على الحرب لا السلام

اعتبر الناطق باسم ، ، أن الرئيس الأوكراني، ، يواصل إطلاق التهديدات ضد في إطار محاولة لإقناع داعميه، وخاصة ، بأنه "محارب شجاع وناجح".

Advertisement

وأضاف بيسكوف تعليقاً على نصيحة للمسؤولين بالتعرف على مواقع الملاجئ: "من الواضح أن زيلينسكي يسعى يائساً لإقناع المعيلين بأنه محارب مقدام، لذلك يُطلق التهديدات يميناً ويساراً، وهو تصرف غير مسؤول إلى حد كبير".



وأكد الكرملين أن تفكير نظام يظل مركزاً على الحرب وليس على السلام، في إشارة إلى استمرار التصعيد والتهديدات من قبل القيادة . (العربية)