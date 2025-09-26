Advertisement

عربي-دولي

بيسكوف: تهديدات زيلينسكي تؤكد أنه يركز على الحرب لا السلام

Lebanon 24
26-09-2025 | 07:38
A-
A+
Doc-P-1421828-638944943852850842.png
Doc-P-1421828-638944943852850842.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبر الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يواصل إطلاق التهديدات ضد روسيا في إطار محاولة لإقناع داعميه، وخاصة الأوروبيين، بأنه "محارب شجاع وناجح".
Advertisement
 
وأضاف بيسكوف تعليقاً على نصيحة زيلينسكي للمسؤولين الروس بالتعرف على مواقع الملاجئ: "من الواضح أن زيلينسكي يسعى يائساً لإقناع المعيلين بأنه محارب مقدام، لذلك يُطلق التهديدات يميناً ويساراً، وهو تصرف غير مسؤول إلى حد كبير".

وأكد الكرملين أن تفكير نظام كييف يظل مركزاً على الحرب وليس على السلام، في إشارة إلى استمرار التصعيد والتهديدات من قبل القيادة الأوكرانية. (العربية)
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي: العقوبات الصارمة هي المفتاح لإجبار روسيا على قبول مبادرات السلام ووقف الحرب
lebanon 24
26/09/2025 16:14:24 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش الإيراني: دفاعنا الجوي أثبت خلال الحرب الأخيرة أنه مستعد لمواجهة التهديدات على أي مستوى
lebanon 24
26/09/2025 16:14:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطاقة الأميركي: أعتقد أننا سنتجه نحو السلام لكن لا بد من إزالة التهديدات للسلام أولاً
lebanon 24
26/09/2025 16:14:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بيسكوف: أوروبا تعرقل جهود ترامب لتحقيق السلام في أوكرانيا
lebanon 24
26/09/2025 16:14:24 Lebanon 24 Lebanon 24

فولوديمير زيلينسكي

دميتري بيسكوف

الأوروبيين

الأوكرانية

فولوديمير

زيلينسكي

الأوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:54 | 2025-09-26
08:33 | 2025-09-26
08:06 | 2025-09-26
07:27 | 2025-09-26
07:02 | 2025-09-26
06:41 | 2025-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24