عن امكانية التوصل إلى حل في قطاع غزة.. هذا ما قاله ترامب

Advertisement

كرر الرئيس الأميركي ، تفاؤله بامكانية التوصل إلى حل في ، ينهي الحرب المتواصلة منذ سنتين.وقال قبل مغادرته لحضور بطولة كأس رايدر للغولف في ، إنه اقترب من "التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة وإعادة الرهائن إلى ديارهم". وأضاف أن "عودة الرهائن قد تكون قريبة". (العربية)