عن امكانية التوصل إلى حل في قطاع غزة.. هذا ما قاله ترامب

Lebanon 24
26-09-2025 | 10:23
كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التعبير عن تفاؤله بامكانية التوصل إلى حل في قطاع غزة، ينهي الحرب المتواصلة منذ سنتين.
وقال ترامب قبل مغادرته البيت الأبيض لحضور بطولة كأس رايدر للغولف في نيويورك، إنه اقترب من "التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة وإعادة الرهائن إلى ديارهم". وأضاف أن "عودة الرهائن قد تكون قريبة". (العربية) 
 
 
