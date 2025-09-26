Advertisement

عربي-دولي

في أوهايو... طفلٌ أطلق النار على نفسه عن طريق الخطأ

Lebanon 24
26-09-2025 | 10:26
A-
A+
Doc-P-1421885-638945047274753250.png
Doc-P-1421885-638945047274753250.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ألقت السلطات في ولاية أوهايو الأميركية القبض على كارلي ديالز، بعد وفاة طفلها البالغ من العمر ثلاث سنوات، والذي أطلق النار على نفسه عن طريق الخطأ داخل منزل العائلة.


وأوضحت الشرطة أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الطفل وجد مسدسًا غير مُؤمَّن داخل المنزل وأطلق النار على نفسه عن غير قصد، وأشارت إلى أن السلاح كان في متناول الصغير نتيجة تصرفات والدته. (ارم نيوز)
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
عن طريق الخطأ… هكذا قتل طفل أمه!
lebanon 24
26/09/2025 19:47:49 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نار على مقهى.. وإصابتان عن طريق الخطأ
lebanon 24
26/09/2025 19:47:49 Lebanon 24 Lebanon 24
اشترى بطاقتي يانصيب لنفس السحب عن طريق الخطأ.. وفاز بمليون دولار
lebanon 24
26/09/2025 19:47:49 Lebanon 24 Lebanon 24
موظفو بنك يتلقون إشعارات تسريحهم.. عن طريق الخطأ!
lebanon 24
26/09/2025 19:47:49 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

ارم نيوز

لي دي

الطف

لايت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2025-09-26
11:48 | 2025-09-26
11:14 | 2025-09-26
11:00 | 2025-09-26
10:46 | 2025-09-26
10:30 | 2025-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24