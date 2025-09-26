في أوهايو... طفلٌ أطلق النار على نفسه عن طريق الخطأ

ألقت السلطات في ولاية أوهايو الأميركية القبض على كارلي ديالز، بعد وفاة طفلها البالغ من العمر ثلاث سنوات، والذي أطلق النار على نفسه عن طريق الخطأ داخل منزل العائلة.





وأوضحت الشرطة أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الطفل وجد مسدسًا غير مُؤمَّن داخل المنزل وأطلق النار على نفسه عن غير قصد، وأشارت إلى أن السلاح كان في متناول الصغير نتيجة تصرفات والدته. (ارم نيوز)

