تعثر محادثات إسرائيل وسوريا في اللحظات الأخيرة.. ما السبب؟

Lebanon 24
26-09-2025 | 12:46
أفادت وكالة رويترز نقلاً عن أربعة مصادر مطلعة، بأن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل التي جرت بوساطة أميركية في باكو وباريس ولندن، كادت تفضي إلى اتفاق أمني، لكنها تعثرت في اللحظة الأخيرة نتيجة إصرار تل أبيب على فتح "ممر إنساني" نحو محافظة السويداء، وهو ما رفضته دمشق باعتباره مساساً بالسيادة السورية.
وكانت المحادثات تهدف إلى إنشاء منطقة منزوعة السلاح تشمل السويداء، التي شهدت أحداث عنف طائفي في تموز الماضي أودت بحياة المئات من أبناء الطائفة الدرزية. وأكدت إسرائيل، التي تضم أقلية درزية تقدر بـ120 ألف شخص، أنها ستعمل على حماية الطائفة، مبررة ضرباتها العسكرية في سوريا بهذا الهدف.

وبحسب المصادر، أعادت إسرائيل طرح مطلب "الممر البري" في مرحلة متقدمة من التفاوض، ما أدى إلى تعطيل خطط الإعلان عن اتفاق هذا الأسبوع.
 
 
وكان قد أكد مبعوث واشنطن توم برّاك، الوسيط في المحادثات يوم الثلاثاء الماضي، أن الطرفين اقتربا من "اتفاقية لتخفيف التصعيد" تتوقف بموجبها الضربات الإسرائيلية، مقابل تعهد سوري بعدم نقل معدات أو آليات عسكرية ثقيلة قرب الحدود. لكن دبلوماسيين أشاروا إلى أن الولايات المتحدة بدت وكأنها تتراجع من اتفاقية أمنية شاملة إلى تفاهم مؤقت لتخفيف التوتر.

الرئيس السوري أحمد الشرع حذّر خلال كلمة له في نيويورك من إمكانية تعطيل إسرائيل لمسار المفاوضات قائلاً: "نحن نخشى إسرائيل... الوضع ليس العكس." فيما أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن أي اتفاق مرهون بضمان مصالح إسرائيل، وعلى رأسها نزع سلاح جنوب غرب سوريا وتأمين سلامة الدروز هناك. (روسيا اليوم)
