عربي-دولي

بسبب الهجوم الإسرائيلي.. "أطباء بلا حدود" تعلن تعليق عملياتها في غزة

Lebanon 24
26-09-2025 | 13:57
أعلنت منظمة أطباء بلا حدود اليوم الجمعة، تعليق عملياتها في مدينة غزة بسبب تصاعد الهجوم الإسرائيلي.
وقال منسق شؤون الطوارئ في المنظمة جاكوب غرانجيه في بيان: "لا خيار أمامنا سوى تعليق نشاطاتنا بعدما طوّقت القوّات الإسرائيلية عياداتنا".

وأضاف: "هذا آخر ما كنا نريده، نظرًا إلى الحاجات الهائلة في غزة حيث الأشخاص الأكثر هشاشة، من رضّع في وحدات رعاية المواليد الجدد وهؤلاء الذين يعانون إصابات بالغة أو أمراضا تهدّد حياتهم، غير قادرين على التنقّل وهم في خطر كبير".
