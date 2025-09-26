بسبب الهجوم الإسرائيلي.. "أطباء بلا حدود" تعلن تعليق عملياتها في غزة

Advertisement

أعلنت اليوم الجمعة، تعليق عملياتها في مدينة غزة بسبب تصاعد الهجوم .وقال منسق شؤون الطوارئ في المنظمة جاكوب غرانجيه في بيان: "لا خيار أمامنا سوى تعليق نشاطاتنا بعدما طوّقت القوّات عياداتنا".وأضاف: "هذا آخر ما كنا نريده، نظرًا إلى الحاجات الهائلة في غزة حيث الأشخاص الأكثر هشاشة، من رضّع في وحدات رعاية المواليد الجدد وهؤلاء الذين يعانون إصابات بالغة أو أمراضا تهدّد حياتهم، غير قادرين على التنقّل وهم في خطر كبير".