ترامب يكشف: مناقشات مثمرة للغاية مع دول المنطقة من أجل التوصل لاتفاق في غزة

كشف الرئيس الأميركي عن مناقشات مثمرة للغاية مع دول المنطقة من أجل التوصل إلى اتفاق في .وكتب عبر منصة "تروث سوشيال"، يوم أمس الجمعة "نجري مناقشات ملهمة ومثمرة للغاية مع دول بشأن غزة. لقد بدأت مفاوضات مكثفة منذ أربعة أيام، وستستمر طالما لزم الأمر من أجل التوصل إلى اتفاق ناجح ومكتمل".كما أوضح أن جميع دول المنطقة منخرطة في هذه المفاوضات، أن وحركة على علم بالمحادثات، مبيناً أن المحادثات ستستمر طالما كان ذلك ضروريا من أجل التوصل إلى اتفاق ناجح ومكتمل.وأضاف:"هناك قدر من والحماس لتحقيق اتفاق.. الجميع متحمّس لوضع حدّ لهذه المرحلة من الموت والظلام"، مضيفاً "إنه لشرف لي أن أكون جزءا من هذه المفاوضات".وختم قائلاً "يجب أن نعيد الرهائن، وأن نحقق سلاماً دائماً ومستقراً".وكانت كشفت، في الوقت الذي اجتمع فيه زعماء العالم في بنيويورك هذا الأسبوع، عن خطة سلام في الشرق الأوسط من 21 بنداً تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين في قطاع غزة.(العربية)