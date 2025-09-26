Advertisement

عربي-دولي

ترامب يكشف: مناقشات مثمرة للغاية مع دول المنطقة من أجل التوصل لاتفاق في غزة

Lebanon 24
26-09-2025 | 23:12
كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مناقشات مثمرة للغاية مع دول المنطقة من أجل التوصل إلى اتفاق في قطاع غزة.
وكتب عبر منصة "تروث سوشيال"، يوم أمس الجمعة "نجري مناقشات ملهمة ومثمرة للغاية مع دول الشرق الأوسط بشأن غزة. لقد بدأت مفاوضات مكثفة منذ أربعة أيام، وستستمر طالما لزم الأمر من أجل التوصل إلى اتفاق ناجح ومكتمل".
كما أوضح ترامب أن جميع دول المنطقة منخرطة في هذه المفاوضات، أن إسرائيل وحركة حماس على علم بالمحادثات، مبيناً أن المحادثات ستستمر طالما كان ذلك ضروريا من أجل التوصل إلى اتفاق ناجح ومكتمل.

وأضاف:"هناك قدر من النوايا الحسنة والحماس لتحقيق اتفاق.. الجميع متحمّس لوضع حدّ لهذه المرحلة من الموت والظلام"، مضيفاً "إنه لشرف لي أن أكون جزءا من هذه المفاوضات".

وختم قائلاً "يجب أن نعيد الرهائن، وأن نحقق سلاماً دائماً ومستقراً".

وكانت الولايات المتحدة كشفت، في الوقت الذي اجتمع فيه زعماء العالم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك هذا الأسبوع، عن خطة سلام في الشرق الأوسط من 21 بنداً تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين في قطاع غزة.(العربية)
 
