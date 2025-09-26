Advertisement

عربي-دولي

الشرع يؤكد: سوريا لم تعد معزولة عن العالم ووحدة الشعب واجب لا مفر منه

Lebanon 24
26-09-2025 | 23:16
شدد الرئيس السوري أحمد الشرع على ان سوريا لم تعد معزولة عن العالم، مشيرا إلى أهمية وحدة الشعب السوري.
وقال الشرع في كلمة خلال فعاليات حملة "الوفاء لإدلب" أمس الجمعة: "إن وحدة الشعب السوري واجب لا مفر منه، وهي أساس لإعادة بناء سوريا الجديدة التي يشارك فيها أبناؤها جميعا دون تفرقة"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا).

كما أضاف الرئيس السوري: "التقيت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بكبار ساسة العالم، ورأيت احتراما وتقديرا لما فعلتم".

وأردف "سوريا لم تعد معزولة عن العالم فقد أعادت وصل ما انقطع وأثبتت أنها قادرة على تقديم الكثير".

وأشار إلى أن "رفع العقوبات ليس غاية بحدّ ذاته، بل وسيلة لخدمة الشعب وجذب الاستثمارات وتحسين الاقتصاد وتطوير البنية التحتية وخلق فرص عمل لإعادة بناء البلد من داخلها".


