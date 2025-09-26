الشرع يؤكد: سوريا لم تعد معزولة عن العالم ووحدة الشعب واجب لا مفر منه

Advertisement

شدد الرئيس السوري على ان لم تعد معزولة عن العالم، مشيرا إلى أهمية وحدة الشعب السوري.وقال في كلمة خلال فعاليات حملة "الوفاء لإدلب" أمس الجمعة: "إن وحدة الشعب السوري واجب لا مفر منه، وهي أساس لإعادة بناء سوريا الجديدة التي يشارك فيها أبناؤها جميعا دون تفرقة"، وفق ما نقلته .كما أضاف الرئيس السوري: "التقيت في للأمم المتحدة بكبار ساسة العالم، ورأيت احتراما وتقديرا لما فعلتم".وأردف "سوريا لم تعد معزولة عن العالم فقد أعادت وصل ما انقطع وأثبتت أنها قادرة على تقديم الكثير".وأشار إلى أن "رفع ليس غاية بحدّ ذاته، بل وسيلة لخدمة الشعب وجذب الاستثمارات وتحسين الاقتصاد وتطوير البنية التحتية وخلق فرص عمل لإعادة بناء البلد من داخلها".