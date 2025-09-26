ضربات عسكرية أميركية وشيكة ضد أهداف داخل فنزويلا

Advertisement

تعتزم توجيه ضربات عسكرية ضد أهداف داخل ، وفق ما كشفت مصادر مطلعة اليوم السبت.ونقلت شبكة (إن.بي.سي نيوز) عن مصادر لم تحددها، أن مسؤولين عسكريين أميركيين يضعون خيارات لاستهداف مهربي المخدرات داخل فنزويلا، ومن المحتمل أن تبدأ الضربات داخل حدود ذلك البلد في غضون أسابيع.وأضافت أن الرئيس الأميركي، ، لم يوافق على أي إجراء حتى الآن، وأن الولايات المتحدة وفنزويلا تتحدثان من خلال وسطاء من .وأوضحت المصادر أن الهجمات، التي قد تشمل ضربات بطائرات مسيرة تستهدف مهربين ومختبرات مخدرات، قد تتم في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.وقد تمثل هذه الخطط تصعيدا، بعد أن دمرت الضربات العسكرية الأميركية ما لا يقل عن ثلاثة قوارب صغيرة قرب السواحل الفنزويلية في الأسابيع الأخيرة، ويرجح أنها قتلت جميع من كانوا على متنها.(سكاي نيوز)