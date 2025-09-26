Advertisement

ضربات عسكرية أميركية وشيكة ضد أهداف داخل فنزويلا

Lebanon 24
26-09-2025 | 23:20
تعتزم الولايات المتحدة توجيه ضربات عسكرية ضد أهداف داخل فنزويلا، وفق ما كشفت مصادر مطلعة اليوم السبت. 
ونقلت شبكة (إن.بي.سي نيوز) عن مصادر لم تحددها، أن مسؤولين عسكريين أميركيين يضعون خيارات لاستهداف مهربي المخدرات داخل فنزويلا، ومن المحتمل أن تبدأ الضربات داخل حدود ذلك البلد في غضون أسابيع.

وأضافت أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لم يوافق على أي إجراء حتى الآن، وأن الولايات المتحدة وفنزويلا تتحدثان من خلال وسطاء من الشرق الأوسط.

وأوضحت المصادر أن الهجمات، التي قد تشمل ضربات بطائرات مسيرة تستهدف مهربين ومختبرات مخدرات، قد تتم في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

وقد تمثل هذه الخطط تصعيدا، بعد أن دمرت الضربات العسكرية الأميركية ما لا يقل عن ثلاثة قوارب صغيرة قرب السواحل الفنزويلية في الأسابيع الأخيرة، ويرجح أنها قتلت جميع من كانوا على متنها.(سكاي نيوز)
