الدنمارك تقبل عرضا سويديا لتزويدها بأنظمة مضادة للطائرات المسيّرة

قبلت الدنمارك أمس الجمعة عرضا سويديا لتزويدها بأنظمة مضادة للطائرات المسيّرة قبيل انعقاد قمة للاتحاد المقررة الأسبوع المقبل في كوبنهاغن، وذلك في أعقاب رصد تحليق مسيّرات غامضة فوق مطارات دنماركية.وأفادت الدنماركية، في منشور على منصة "إكس": "عرضت السويد على الدنمارك تزويدها بقدرات عسكرية مضادة للطائرات المسيرة، وقد قبلت الدنمارك هذا بطبيعة الحال".وكان رئيس الوزراء السويدي، كريسترسون، قد صرح في وقت سابق، الجمعة، أنه تحدث إلى نظيرته الدنماركية، ميته فريدريكسن، وقدم لها العرض.وقال كريسترسون في مقابلة مع قناة "تي في 4" السويدية: "شهدنا نشاطا مكثفا للطائرات المسيرة في دول مختلفة خلال الأيام القليلة الماضية. طائرات مسيّرة غير مرغوب بها على الإطلاق".وأضاف: "والأربعاء المقبل سيجتمع نحو 40 رئيس حكومة لحضور قمة في كوبنهاغن".واستثمرت السويد بشكل كبير في في الفترة الأخيرة.وقال السويدي، بال جونسون، في تعليق لوكالة فرانس برس: "طلبنا في الأشهر القليلة الماضية أنظمة دفاع جوي قادرة على مكافحة الطائرات المسيرة والطائرات بما يزيد على 10 مليارات كرونة (1.06 مليار دولار)، ونحن نستثمر في قدرات جديدة مضادة للطائرات المسيّرة".(سكاي نيوز)