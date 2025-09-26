Advertisement

عربي-دولي

عبدالله بن زايد التقى نتنياهو في نيويورك وأكد ضرورة إنهاء حرب غزة

Lebanon 24
26-09-2025 | 23:33
خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك، أكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي ضرورة إنهاء الحرب في قطاع غزة.
وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم السبت، فقد "التقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، وذلك على هامش أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك".

وأضافت الوكالة، أنه "جرى خلال اللقاء بحث التطورات الإقليمية الراهنة وجهود المجتمع الدولي لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وشدد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على ضرورة إنهاء الحرب الدموية في قطاع غزة، والتوصل إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، وتفادي المزيد من الخسائر في الأرواح، ووضع حد للأزمة والأوضاع المأساوية التي يعانيها المدنيون في قطاع غزة".

وتابعت الوكالة أن "الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أكد دعم دولة الإمارات لجهود المجتمع الدولي الرامية إلى إطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، مشددا في الوقت ذاته على أهمية تضافر الجهود الدولية للتصدي للتطرف والإرهاب بجميع صوره وأشكاله، وحماية أرواح المدنيين كافة".

كما أشار إلى أن "الأوضاع المأساوية التي يعانيها المدنيون في قطاع غزة تتطلب بذل كل الجهود الممكنة لإدخال المساعدات الإنسانية دون عراقيل وبشكل مستدام".

وجدد الشيخ عبد الله بن زايد "التأكيد على نهج دولة الإمارات الثابت في دعم جميع المساعي الرامية إلى تحقيق السلام الشامل القائم على أساس "حل الدولتين"، بما يسهم في تلبية تطلعات الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة كافة إلى مستقبل يسوده الأمن والاستقرار المستدامان، مشيرا إلى أهمية إعلاء قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية في المنطقة، بما يحقق تطلعات شعوبها في الأمن والاستقرار والازدهار والتنمية المستدامة".

وحضر اللقاء كل من لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة، ومحمد محمود آل خاجة، سفير دولة الإمارات لدى دولة إسرائيل.(سكاي نيوز)
 
