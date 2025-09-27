28
عربي-دولي
واشنطن تلغي تأشيرة الرئيس الكولومبي.. إليكم السبب
Lebanon 24
27-09-2025
|
00:35
A-
A+
ألغت
الولايات المتحدة
اليوم السبت تأشيرة رئيس
كولومبيا
غوستافو بيترو، متهمة إياه بالقيام بأفعال تحريضية.
وأفادت
وزارة الخارجية الأميركية
، بأن الولايات المتحدة ستلغي تأشيرة دخول الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو لأنه "حث الجنود
الأميركيين
على عصيان الأوامر والتحريض على العنف" في
نيويورك
، أمس الجمعة.
وكتبت الوزارة على موقع "إكس": "سنلغي تأشيرة بيترو بسبب أفعاله المتهورة والتحريضية".
وكان بيترو قد دعا قبل أيام دول العالم إلى "توحيد الجيوش من أجل تحرير
فلسطين
".
ودعا الرئيس الكولومبي، يوم الثلاثاء الماضي، إلى محاكمة مسؤولين أميركيين، بمن فيهم نظيره الأميركي
دونالد ترامب
، على خلفية الضربات الأميركية الأخيرة ضد قوارب مزعومة لتهريب المخدرات في منطقة البحر
الكاريبي
.(سكاي نيوز)
