واشنطن تلغي تأشيرة الرئيس الكولومبي.. إليكم السبب

Advertisement

ألغت اليوم السبت تأشيرة رئيس غوستافو بيترو، متهمة إياه بالقيام بأفعال تحريضية.وأفادت ، بأن الولايات المتحدة ستلغي تأشيرة دخول الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو لأنه "حث الجنود على عصيان الأوامر والتحريض على العنف" في ، أمس الجمعة.وكتبت الوزارة على موقع "إكس": "سنلغي تأشيرة بيترو بسبب أفعاله المتهورة والتحريضية".وكان بيترو قد دعا قبل أيام دول العالم إلى "توحيد الجيوش من أجل تحرير ".ودعا الرئيس الكولومبي، يوم الثلاثاء الماضي، إلى محاكمة مسؤولين أميركيين، بمن فيهم نظيره الأميركي ، على خلفية الضربات الأميركية الأخيرة ضد قوارب مزعومة لتهريب المخدرات في منطقة البحر .(سكاي نيوز)