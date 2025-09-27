Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو يعترف: قضينا على السنوار ونصر الله ونصف قادة الحوثي.. ويحذر قادة "المليشيات" في العراق

Lebanon 24
27-09-2025 | 00:41
اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل قضت على قادة الحوثي وحماس وحزب الله وقادة إيران العسكريين.
وقال نتنياهو خلال كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة إن إسرائيل قضت على قادة كل من جماعة الحوثي وحماس وحزب الله، متعهدا باستهداف قادة الميليشيات في العراق أيضا إذا هاجموا إسرائيل.

وتابع نتنياهو إن الدولة العبرية "سحقت الجزء الأكبر من آلة الإرهاب التابعة لحماس"، وتريد إكمال المهمة "في أسرع وقت ممكن".

وأشاد نتنياهو، في كلمته التي بدا أنها موجهة لقاعدته الانتخابية رغم أنها بالإنجليزية، بما اعتبرها سلسلة انتصارات استراتيجية حققتها إسرائيل خلال العام الماضي، شملت الضربات التي وجّهتها الى إيران بما فيها استهداف برنامجها النووي، واغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وقال: "ها هو الوضع الحالي للأمور اليوم: قضينا على نصف قادة جماعة الحوثي في اليمن. قضينا على يحيى السنوار في غزة. قضينا على حسن نصر الله في لبنان. قضينا على نظام الأسد في سوريا. ونواصل ردع الميليشيات في العراق وإذا هاجموا إسرائيل فسنقضي على قياداتهم أيضا."

وأردف: "وفيما يخص كبار القادة العسكريين في إيران وكبار علمائها النوويين...فقد قضينا عليهم أيضا".

وقوبل صعود نتنياهو على منبر الجمعية العامة بخروج واسع لعدد من الوفود، بينما قام عدد من مؤيديه المدعوين الى حضور خطابه بالتصفيق.

واعتبر رئيس الوزراء الاسرائيلي أن قيام دولة فلسطينية سيكون بمثابة انتحار لإسرائيل، منددا باعتراف دول غربية بدولة فلسطين، مؤكدا أن بلاده ستمضي قدما نحو ما وصفه بإنهاء المهمة في قطاع غزة وبأقرب وقت.(سكاي نيوز)
