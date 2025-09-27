تصريح يثير اللغط في ايران.. هل حضر مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟

على الرغم من تأكيد أن مفتشيها باشروا أعمال التفتيش في منشآت نووية إيرانية هذا الأسبوع، إلا أن رئيس لجنة في ، إبراهيم عزيزي، نفى الأمر جملة وتفصيلاً، ما أثار لغطاً حول الأمر.

على الرغم من تأكيد الذرية أن مفتشيها باشروا أعمال التفتيش في منشآت نووية إيرانية هذا الأسبوع، إلا أن رئيس القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، نفى الأمر جملة وتفصيلاً، ما أثار لغطاً حول الأمر.



فقد أكد عزيزي أن "عمليات تفتيش المنشآت النووية المتضررة مجرد أمنية لمدير عام الوكالة الذرية رافاييل غروسي". وشدد على أن "وجود مفتشي الوكالة كذبة إعلامية"، وفق وصفه.



"هدف "

كما أضاف قائلاً في تصريحات مساء أمس الجمعة:" تواصلت مع مسؤولي منظمة الطاقة الذرية ، وقد نفوا حضور مفتشي الوكالة"



إلى ذلك، اتهم "غروسي بالسعي لتنفيذ هدف الأميركيين. وقال:" الأميركيون يريدون أن يعرفوا ما المصير الذي حلّ بمواقعنا النووية".