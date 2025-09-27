Advertisement

تصريح يثير اللغط في ايران.. هل حضر مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟

Lebanon 24
27-09-2025 | 01:07
على الرغم من تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مفتشيها باشروا أعمال التفتيش في منشآت نووية إيرانية هذا الأسبوع، إلا أن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، نفى الأمر جملة وتفصيلاً، ما أثار لغطاً حول الأمر.
فقد أكد عزيزي أن "عمليات تفتيش المنشآت النووية المتضررة مجرد أمنية لمدير عام الوكالة الذرية رافاييل غروسي". وشدد على أن "وجود مفتشي الوكالة كذبة إعلامية"، وفق وصفه.

"هدف الأميركيين"
كما أضاف قائلاً في تصريحات مساء أمس الجمعة:" تواصلت مع مسؤولي منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وقد نفوا حضور مفتشي الوكالة"

إلى ذلك، اتهم "غروسي بالسعي لتنفيذ هدف الأميركيين. وقال:" الأميركيون يريدون أن يعرفوا ما المصير الذي حلّ بمواقعنا النووية".
