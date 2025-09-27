28
عربي-دولي
الشرع يكشف عن "مدينة العشق".. ما هي؟
Lebanon 24
27-09-2025
|
01:32
A-
A+
خلال حملة جمع التبرعات التي أطلقت مساء أمس في مدينة إدلب، تحت عنوان "حملة الوفاء لإدلب" أطل الرئيس السوري
أحمد الشرع
متحدثاً عن مكانة تلك المدينة في قلبه.
أحمد الشرع
متحدثاً عن مكانة تلك المدينة في قلبه.
وقال في مستهل حديثه، "وصلت في الأمس إلى
الشام
، وهي أحب بقاع الأرض على قلبي".
إلا أنه سرعان ما أضاف "أن إدلب هي العشق" ليعلو التصفيق والهتاف.
ومعلوم أن
الشرع
قضى أغلب سنوات الحرب والقتال ضد النظام السابق في محافظة إدلب،
شمال غرب سوريا
. كما أن العديد من مرافقيه حتى اليوم من إدلب.
إلى ذلك، تخلل هذا الحدث، الذي تمكن من جمع ملايين الدولارات لإعادة إعمار المحافظة، بعض اللقطات الطريفة.
فخلال الحفل، أطل أحد المشاركين قائلا من على المنصة، "لا أستطيع أن أكمل، فقد أتى الرئيس". ليرد الشرع ممازحاً، "هل تود أن أغادر"
