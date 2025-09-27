الشرع يكشف عن "مدينة العشق".. ما هي؟



وقال في مستهل حديثه، "وصلت في الأمس إلى ، وهي أحب بقاع الأرض على قلبي". خلال حملة جمع التبرعات التي أطلقت مساء أمس في مدينة إدلب، تحت عنوان "حملة الوفاء لإدلب" أطل الرئيس السوري متحدثاً عن مكانة تلك المدينة في قلبه.وقال في مستهل حديثه، "وصلت في الأمس إلى ، وهي أحب بقاع الأرض على قلبي".

إلا أنه سرعان ما أضاف "أن إدلب هي العشق" ليعلو التصفيق والهتاف.



ومعلوم أن قضى أغلب سنوات الحرب والقتال ضد النظام السابق في محافظة إدلب، . كما أن العديد من مرافقيه حتى اليوم من إدلب.



إلى ذلك، تخلل هذا الحدث، الذي تمكن من جمع ملايين الدولارات لإعادة إعمار المحافظة، بعض اللقطات الطريفة.



فخلال الحفل، أطل أحد المشاركين قائلا من على المنصة، "لا أستطيع أن أكمل، فقد أتى الرئيس". ليرد الشرع ممازحاً، "هل تود أن أغادر"