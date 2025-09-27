28
إقتصاد
بعد توقف استمر أكثر من عامين.. استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق
Lebanon 24
27-09-2025
|
01:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد توقف استمر عامين ونصف العام بسبب نزاعات قانونية ومشاكل فنية، استؤنف
صباح اليوم
السبت تصدير
النفط
الخام من حقول
إقليم كردستان
العراق
، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي
العراقي
.
وقالت
وكالة الأنباء
العراقية
إنه جرى صباح السبت "استئناف تصدير النفط من حقول إقليم كردستان العراق" للمرة الأولى مذ أغلقت
تركيا
خط أنابيب في آذار 2023.
وذكرت شبكة "رووداو" الكردستانية اليوم السبت أنه جرى استئناف تدفق النفط الخام عبر خط أنابيب من إقليم كردستان العراق إلى تركيا لأول مرة منذ عامين ونصف العام، بعد اتفاق مؤقت أنهى الأزمة.
وقال وزير النفط العراقي
حيان
عبد الغني، أمس الجمعة، إن الاتفاق بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق ومنتجي النفط الأجانب العاملين في الإقليم سيشهد تدفق ما بين 180 ألفا و190 ألف برميل يوميا من النفط إلى ميناء جيهان
التركي
.(سكاي نيوز)
