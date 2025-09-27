الرئيس الإيراني: لن نرضخ لضغوط آلية "السناب باك"!

Advertisement

وشدّد في تصريحات أدلى بها فجر السبت من مطار قبيل مغادرته إلى على أن طهران لن ترضخ لضغوط آلية "السناب باك"، مؤكداً استعدادها لمواجهة المرحلة المقبلة عبر خطط مدروسة وتعزيز شراكاتها الإقليمية والدولية.وقال إن إيران أوصلت صوت مظلوميتها وحقها إلى العالم من خلال مشاركته في اجتماعات الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وعبر لقاءاته الثنائية مع رؤساء وقادة من دول وآسيا وأميركا اللاتينية.وأوضح بزشكيان أن إيران توصلت إلى تفاهمات بنّاءة مع دول أوروبية خلال الاجتماعات الجانبية للجمعية العامة، لكن الموقف الأميركي "كان متصلبًا ومخالفًا تمامًا لهذا التوجه".وأكد أن بلاده أعدّت العدة لتداعيات أي تصعيد دولي، مشيرًا إلى أن التعاون مع دول الجوار، ومجموعة بريكس، ومنظمة شنغهاي للتعاون، إلى جانب الدعم الشعبي المحلي، يمثل شبكة أمان استراتيجية لطهران في المرحلة المقبلة.وجدد بزشكيان التأكيد أن إيران لم تسعَ يوماً لامتلاك سلاح نووي، مشيرًا إلى فتوى المرشد الأعلى التي تحرّم إنتاج أو استخدام هذا النوع من الأسلحة، وقال: "بعض الأشخاص قد تكون لديهم تصورات مختلفة، لكننا نتحرك وفق سياسة الدولة الرسمية وضمن تعليمات القيادة ".ووصف الممارسات في غزة وفلسطين ولبنان بأنها "جرائم تجلب سخطًا عالميًا متصاعدًا"، مؤكداً أن دائرة العزلة السياسية تتسع حول ومن يدعمها، وأن الشعوب بدأت بتشكيل "نهضة كراهية" ضد إسرائيل.ختم: "سيحكم التاريخ على من ارتكب الجرائم في غزة وفلسطين ووقف إلى جانبهم. أما نحن، فلن نتراجع عن حماية كرامتنا الوطنية مهما كانت التحديات".