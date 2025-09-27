بالتفاصيل.. هذه خطة ترامب لوقف حرب غزة

Advertisement

كشفت بوست عن تفاصيل خطة وضعها الرئيس الأميركي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، تقوم على 21 بندًا أبرزها نشر قوة دولية، نزع سلاح حركة حماس، وإطلاق مسار سياسي قد يفتح الطريق أمام دولة فلسطينية مستقبلًا.وتبدأ الخطة بوقف فوري للأعمال العسكرية وتجميد الوضع الميداني، يليها إطلاق جميع الرهائن الإسرائيليين وتسليم جثامين يُعتقد أنها محتجزة لدى حماس، مقابل إفراج عن 250 أسيرًا محكومين بالمؤبد و1700 معتقل من غزة بعد 7 تشرين الأول، إضافة إلى تبادل جثث.وتنص الخطة على تدمير الأسلحة الهجومية لحماس ومنح عفو لمن يشارك في "عملية السلام"، مع السماح لمقاتلي الحركة الراغبين بالمغادرة بالسفر إلى دول أخرى. وفي المقابل، يتم إدخال مساعدات إنسانية شاملة تحت إشراف وهيئات دولية، تشمل إعادة تأهيل البنى التحتية والمستشفيات والمرافق الأساسية.كما تتضمن الخطة تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة من خبراء فلسطينيين ودوليين بإشراف "هيئة دولية جديدة" تقودها واشنطن، على أن تتولى السلطة في إدارة غزة بعد استكمال إصلاحاتها. بالتوازي، ستنشأ قوة استقرار دولية لمتابعة الوضع الأمني، بينما ينسحب الجيش تدريجيًا.ورغم أن الخطة تترك الباب مفتوحًا أمام "بداية عملية سياسية لإقامة دولة فلسطينية"، إلا أنها لم تحدد آليات واضحة لتنفيذ بنودها، ما يثير شكوكًا حول قابليتها للتطبيق، خاصة في ما يتعلق بنزع سلاح حماس.