عربي-دولي

3 قتلى و8 مصابين.. حادثة مروّعة تهز ولاية أميركية

Lebanon 24
28-09-2025 | 02:08
شهدت مدينة ساوثبورت الصغيرة بولاية نورث كارولاينا الأميركية، مساء السبت، حادثة مروعة راح ضحيتها 3 أشخاص وأصيب فيها 8 آخرون جراء إطلاق نار استهدف حانة على الواجهة البحرية.

وأوضحت تشي آن كيتشام، المتحدثة باسم المدينة، أن الحادث وقع في حوض اليخوت بمدينة ساوثبورت عندما أطلق مسلح النار من قارب عابر في نهر "كيب فير" باتجاه حانة خارجية تُعرف باسم American Fish Company، قبل أن يواصل القارب سيره عبر الممر المائي الساحلي.
وأكدت السلطات أنها تحتجز "شخصًا موضع اهتمام" على ذمة التحقيق، في حين لم تُعلن بعد هوية مطلق النار أو دوافعه.

وفي وقت متأخر من مساء السبت، نشرت بلدية ساوثبورت عبر فيسبوك تحذيرًا للسكان بشأن وجود "مطلق نار نشط"، داعية الجميع لتجنب المنطقة والبقاء في المنازل حتى إشعار آخر.

وتعد ساوثبورت مدينة ساحلية صغيرة يبلغ عدد سكانها نحو 4300 نسمة، ويقع الحادث بالقرب من مصب نهر "كيب فير". الحادث لا يزال قيد المتابعة، مع توقع صدور بيانات إضافية من السلطات خلال الساعات المقبلة.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24