بعد تفعيل "آلية الزناد".. ما هي العقوبات التي أُعيد فرضها على إيران؟



Advertisement

وتستهدف شركات وأفرادًا ومنظمات يساهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في البرنامج النووي أو تطوير صواريخ باليستية، وتشمل حظر بيع ونقل الأسلحة، تجميد أصول كيانات وأفراد مرتبطين بالبرامج النووية، ومنعهم من السفر إلى الدول الأعضاء في . كما يُقيّد الوصول إلى المنشآت المصرفية والمالية التي يمكن أن تدعم برامج النووي والباليستي. أعادت وفرنسا وألمانيا، المعروفة بـ"الترويكا الأوروبية"، فجر الأحد فرض مجموعة عقوبات أممية على خلفية برنامجها ، بعد تفعيل ما يُعرف بـ"آلية الزناد" المدرجة في اتفاق 2015، متهمة بعدم الالتزام بتعهداتها.وتستهدف شركات وأفرادًا ومنظمات يساهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في البرنامج النووي أو تطوير صواريخ باليستية، وتشمل حظر بيع ونقل الأسلحة، تجميد أصول كيانات وأفراد مرتبطين بالبرامج النووية، ومنعهم من السفر إلى الدول الأعضاء في . كما يُقيّد الوصول إلى المنشآت المصرفية والمالية التي يمكن أن تدعم برامج النووي والباليستي.

والهدف من هذه العقوبات هو ضرب الاقتصاد الإيراني، ليس لعرقلة النشاط النووي فحسب، بل كذلك للضغط على طهران ماليًا لإجبارها على الامتثال.



وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف غربية من إمكانية تطوير إيران أسلحة نووية، بينما تنفي طهران وتؤكد أن برامجها النووية لأغراض مدنية فقط. ويعتمد تطبيق العقوبات عمليًا على تحديث الدول الأعضاء لقوانينها لتتمكن من الالتزام بها، وسط توقعات بتحديات من دول مثل والصين التي قد لا تلتزم بالعقوبات.