كييف تتعرض لهجوم روسي واسع بطائرات مسيّرة وصواريخ

تعرضت العاصمة ، فجر الأحد، لهجوم كثيف من الطائرات المسيّرة والصواريخ، في أحد أكبر الهجمات الروسية على المدينة والمنطقة المحيطة منذ بدء الحرب.وحلّقت طائرات مسيّرة فوق المدينة طوال الليل، وأطلقت منظومات الدفاع الجوي نيرانها للتصدي للهجمات، فيما أفادت الأنباء بسقوط عدد من الإصابات بين المدنيين، ولجأ بعض السكان إلى محطات المترو تحت الأرض للحماية.وفي بعض المناطق، تم إعلان حالة تأهب للغارات الجوية، بينما أغلقت مجالها الجوي قرب مدينتين في البلاد، ونشرت قواتها الجوية طائرات لمراقبة الأجواء.وأكد الأوكراني أندري سيبيغا أن أطلقت "مئات المسيّرات والصواريخ" على المدن الأوكرانية، مشيراً إلى أن الهجوم دمر مبانٍ سكنية وتسبب بسقوط ضحايا مدنيين.