حماس: لم نتسلّم أي مقترحات جديدة من الوسطاء

أعلنت حركة اليوم الأحد، أنها لم تتسلم أي مقترحات جديدة من الوسطاء، مؤكدة استعدادها لدراسة أي مبادرة تصلها "بكل إيجابية ومسؤولية". وأوضحت أن المفاوضات متوقفة منذ محاولة الاغتيال الفاشلة لقادتها في في 9 أيلول الجاري.

وجاء موقف الحركة بعد نفيها تقارير نشرتها صحيفة هآرتس حول استلامها خطة سلام أميركية طرحها تتضمن صفقة تبادل أسرى وانسحابًا تدريجيًا للقوات الإسرائيلية مقابل إنهاء حكم حماس في غزة. وأكدت الحركة عبر مسؤول بارز لـ" " أن أي خطة لم تُعرض عليها حتى الآن.