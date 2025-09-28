Advertisement

عربي-دولي

حماس: لم نتسلّم أي مقترحات جديدة من الوسطاء

Lebanon 24
28-09-2025 | 04:42
أعلنت حركة حماس اليوم الأحد، أنها لم تتسلم أي مقترحات جديدة من الوسطاء، مؤكدة استعدادها لدراسة أي مبادرة تصلها "بكل إيجابية ومسؤولية". وأوضحت أن المفاوضات متوقفة منذ محاولة الاغتيال الإسرائيلية الفاشلة لقادتها في الدوحة في 9 أيلول الجاري.
وجاء موقف الحركة بعد نفيها تقارير نشرتها صحيفة هآرتس حول استلامها خطة سلام أميركية طرحها الرئيس دونالد ترامب تتضمن صفقة تبادل أسرى وانسحابًا تدريجيًا للقوات الإسرائيلية مقابل إنهاء حكم حماس في غزة. وأكدت الحركة عبر مسؤول بارز لـ"رويترز" أن أي خطة لم تُعرض عليها حتى الآن.
