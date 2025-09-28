Advertisement

إقتصاد

بعد إعادة العقوبات.. العملة الإيرانية تتراجع إلى أدنى مستوى

Lebanon 24
28-09-2025 | 05:02
سجل الريال الإيراني أدنى مستوياته أمام الدولار بعد إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، وفق عدد من المواقع الإلكترونية المتخصصة في تتبع العملات.
وبحسب سعر السوق السوداء غير الرسمي، كان الدولار يتداول بحوالي 1,12 مليون ريال إيراني، بحسب موقعي بونباست وألان تشاند المرجعيين.

وقبل أن تفعل فرنسا وبريطانيا وألمانيا "آلية الزناد"، كان سعر الدولار الواحد يزيد قليلا على مليون ريال إيراني. (ٍسكاي نيوز عربية) 
