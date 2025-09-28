بعد إعادة العقوبات.. العملة الإيرانية تتراجع إلى أدنى مستوى

Advertisement

سجل أدنى مستوياته أمام الدولار بعد إعادة فرض عقوبات ، وفق عدد من المواقع الإلكترونية المتخصصة في تتبع العملات.وبحسب سعر السوق السوداء غير الرسمي، كان الدولار يتداول بحوالي 1,12 مليون إيراني، بحسب موقعي بونباست وألان تشاند المرجعيين.وقبل أن تفعل وبريطانيا وألمانيا "آلية الزناد"، كان سعر الدولار الواحد يزيد قليلا على مليون ريال إيراني. (ٍسكاي نيوز عربية)