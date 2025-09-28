في دولة عربيّة... إصابة أكثر من 10 فتيات في حادث سير مروّع

Advertisement

شهدت محافظة المنوفية شمال حادثا مروعاً، أسفر عن إصابة 12 فتاة كن في طريقهن للعمل.ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر طبية قولها، إنّ جميع الإصابات طفيفة. (روسيا اليوم)