عربي-دولي

في دولة عربيّة... إصابة أكثر من 10 فتيات في حادث سير مروّع

Lebanon 24
28-09-2025 | 05:27
شهدت محافظة المنوفية شمال القاهرة حادثا مروعاً، أسفر عن إصابة 12 فتاة كن في طريقهن للعمل.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر طبية قولها، إنّ جميع الإصابات طفيفة. (روسيا اليوم)
 
 
 
 
