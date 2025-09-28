من جديد... إسرائيل توغّلت في سوريا وهذا ما فعلته فجر اليوم

أعلن "تلفزيون "، أنّ قوة إسرائيليّة توغّلت فجر اليوم الأحد، في قرية في .

كذلك، نقلت شبكة " 24" أن دورية من 8 سيارات عسكرية توغلت في القرية وداهمت عدداً من المنازل وفتشتها، دون اعتقال سكانها.

وأضافت أن الجنود الإسرائيليين انتشروا في شوارع البلدة، وجمعوا معلومات من الأهالي عبر استبيانات، وذلك بعد رفضهم المساعدات . (الامارات 24)