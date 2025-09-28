Advertisement

عربي-دولي

من جديد... إسرائيل توغّلت في سوريا وهذا ما فعلته فجر اليوم

Lebanon 24
28-09-2025 | 05:51
أعلن "تلفزيون سوريا"، أنّ قوة إسرائيليّة توغّلت فجر اليوم الأحد، في قرية صيدا الجولان في ريف القنيطرة السورية.
كذلك، نقلت شبكة "درعا 24" أن دورية من 8 سيارات عسكرية توغلت في القرية وداهمت عدداً من المنازل وفتشتها، دون اعتقال سكانها.
 
 
وأضافت أن الجنود الإسرائيليين انتشروا في  شوارع البلدة، وجمعوا معلومات من الأهالي عبر استبيانات، وذلك بعد رفضهم المساعدات الإسرائيلية. (الامارات 24)
 
 
 
