عربي-دولي

زلزال ضرب تركيا... هذه قوّته

Lebanon 24
28-09-2025 | 06:16
أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أنّ زلزالا بقوة 5.4 على مقياس ريختر ضرب ولاية كوتاهيا غربي البلاد.
