بعد لقائه بوالده الملك تشارلز... الأمير هاري ينفي هذا الخبر

نفى الأمير هاري التقارير الإعلامية الأخيرة التي وصفت لقاءه بوالده الملك ، بأنه كان بارداً ومتوترًا.

Advertisement

ووصف المتحدث باسم الأمير هاري في بيان هذه الادعاءات بأنها "كاذبة تمامًا"، واتّهم مصادر لم يُكشف عنها بـ"محاولة الإضرار بالعلاقة بين الأب وابنه". (ارم نيوز)