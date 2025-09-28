Advertisement

عربي-دولي

بعد لقائه بوالده الملك تشارلز... الأمير هاري ينفي هذا الخبر

Lebanon 24
28-09-2025 | 07:16
نفى الأمير هاري التقارير الإعلامية الأخيرة التي وصفت لقاءه بوالده الملك تشارلز الثالث، بأنه كان بارداً ومتوترًا.
ووصف المتحدث باسم الأمير هاري في بيان هذه الادعاءات بأنها "كاذبة تمامًا"، واتّهم مصادر لم يُكشف عنها بـ"محاولة الإضرار بالعلاقة بين الأب وابنه". (ارم نيوز)
 
 
