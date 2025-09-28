طالبان تمنع أكثر من 670 كتاباً في جامعات أفغانستان

Advertisement

حظرت حركة استخدام 679 كتابا دراسيا ومادة في كافة جامعات .وذكرت وزارة التربية أن "لجنة خاصة راجعت المحتوى التعليمي في الجامعات، ووجدت أن هذه المواد لا تتوافق مع التوجهات الفكرية والدينية والسياسية والثقافية والأكاديمية". (سكاي نيوز)