عربي-دولي

طالبان تمنع أكثر من 670 كتاباً في جامعات أفغانستان

Lebanon 24
28-09-2025 | 07:47
حظرت حركة طالبان استخدام 679 كتابا دراسيا ومادة أكاديمية في كافة جامعات أفغانستان.
وذكرت وزارة التربية أن "لجنة خاصة راجعت المحتوى التعليمي في الجامعات، ووجدت أن هذه المواد لا تتوافق مع التوجهات الفكرية والدينية والسياسية والثقافية والأكاديمية". (سكاي نيوز)
