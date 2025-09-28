بالصورة.. مدينة كاملة محيت عن الوجود

أفاد موقع " " بأن القوات دمرت مدينة بيت حانون شمال بالكامل، حيث لم يبق منها أي مبنى قائم.

Advertisement

ووفقا لما نشره الصحفي أور فيالكوف، فقد أنهى الجيش الإسرائيلي تدمير آخر المنازل المتبقية في بيت حانون.



وأكد فيالكوف في منشور عبر أن الجيش الإسرائيلي "أنهى تدمير بيت حانون بشكل كامل، ولم يبق شيء سوى التراب"، مشيرا إلى أن هذا التوثيق يمثل نهاية وجود المدينة من الناحية العمرانية. (روسيا اليوم)