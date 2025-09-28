27
عربي-دولي
بالصورة.. مدينة كاملة محيت عن الوجود
Lebanon 24
28-09-2025
|
08:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد موقع "
روسيا اليوم
" بأن القوات
الإسرائيلية
دمرت مدينة بيت حانون شمال
قطاع غزة
بالكامل، حيث لم يبق منها أي مبنى قائم.
ووفقا لما نشره الصحفي
الإسرائيلي
أور فيالكوف، فقد أنهى الجيش الإسرائيلي تدمير آخر المنازل المتبقية في بيت حانون.
وأكد فيالكوف في منشور عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
أن الجيش الإسرائيلي "أنهى تدمير بيت حانون بشكل كامل، ولم يبق شيء سوى التراب"، مشيرا إلى أن هذا التوثيق يمثل نهاية وجود المدينة من الناحية العمرانية. (روسيا اليوم)
مواقع التواصل الاجتماعي
روسيا اليوم
الإسرائيلية
الإسرائيلي
قطاع غزة
إسرائيل
العمران
روسيا
تابع
