عربي-دولي
بينها لبنان... من هي الدول التي قاطعت خطاب نتنياهو؟
Lebanon 24
28-09-2025
|
09:00
A-
A+
ذكر موقع "عربي 21"، أنّ صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة قالت إنّه بعد التحقق من الدول التي قاطعت خطاب رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو، تبيّن أنّ "كافة جيرانها الأربعة، بالإضافة إلى
المملكة العربية السعودية
كانوا ضمن المقاطعين الـ77، ما جعل نتنياهو يتحدث أمام قاعة شبه فارغة".
والدول التي قاطعت خطاب نتنياهو هي:
توفالو، تركمانستان، اليمن، مصر، بنما، السنغال، فلسطين، السودان، تونس،
تركيا
، فنزويلا، أنتيغوا وباربودا، بليز، الكونغو، عُمان، قطر،
السعودية
، تونغا، أوزبكستان، أنغولا، بربادوس، كولومبيا، جزر القمر، دومينيكا، جيبوتي، مقدونيا الشمالية، سان مارينو، جنوب أفريقيا، الصومال، الجزائر، بنغلاديش، بروناي دار السلام، البرازيل، تشيلي،
جمهورية
كوندو،
لبنان
، ليبيريا، إريتريا، تشاد، جمهورية أفريقيا الوسطى، ليبيا، موريتانيا، الأردن، نيكاراغوا، مدغشقر، النيجر، بيرو، سانت لوسيا، سلوفينيا، أفغانستان، جزر البهاما، البوسنة والهرسك، بوتسوانا، كوريا الشمالية، إيسواتيني،
سوريا
، أوغندا، باكستان، ليسوتو، بوليفيا، إسبانيا، كوبا، غينيا الاستوائية،
إيران
، قيرغيزستان، العراق، موزمبيق، ميانمار، أيرلندا، جزر المالديف، إندونيسيا، الكويت، ناميبيا، ماليزيا، غيانا، كينيا.
