عربي-دولي

ترامب: استعدوا لحدث استثنائي في الشرق الأوسط لأول مرة

Lebanon 24
28-09-2025 | 09:02
كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر حسابه على "اكس": 
"هناك فرصة حقيقية لتحقيق شيء عظيم في الشرق الأوسط. استعدوا لحدث استثنائي لأول مرة". 
 
دونالد ترامب

دونالد

