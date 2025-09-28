Advertisement

عربي-دولي

إصابة جندي إسرائيلي بجروحٍ خطيرة في نابلس

Lebanon 24
28-09-2025 | 09:58
A-
A+
Doc-P-1422556-638946757849265208.jpg
Doc-P-1422556-638946757849265208.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ جندياً إسرائيليّاً أصيب بجروح خطيرة، خلال عملية دهس محتملة غربي مدينة نابلس في الضفة الغربية.
Advertisement


مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: إصابة 2880 ضابطا وجنديا خلال العملية البرية في غزة بينهم 552 بجروح خطيرة
lebanon 24
28/09/2025 19:38:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: الجريح في عملية الدهس قرب نابلس هو جندي إسرائيلي وإصابته حرجة جداً
lebanon 24
28/09/2025 19:38:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابط من لواء غفعاتي بجروح خطيرة خلال اشتباك في مدينة غزة
lebanon 24
28/09/2025 19:38:22 Lebanon 24 Lebanon 24
أسوشيتد برس: إصابة شخصين على الأقل بجروح خطيرة في حادث إطلاق نار بولاية بنسلفانيا الأميركية
lebanon 24
28/09/2025 19:38:22 Lebanon 24 Lebanon 24

الضفة الغربية

إسرائيل

الغربي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:23 | 2025-09-28
12:00 | 2025-09-28
11:55 | 2025-09-28
11:27 | 2025-09-28
11:27 | 2025-09-28
10:49 | 2025-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24