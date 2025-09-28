لجنة في الكنيست تصادق على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين

Advertisement

صادقت لجنة برلمانية تابعة للكنيست ، على مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين"، تمهيدا لطرحه لتصويت للكنيست، في قراءة أولى.وقال وزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار ، خلال جلسة لللجنة للأمن القومي الإسرائيلي: "توجّه إليّ مقربون من رئيس الحكومة ، لتأجيل لأن الوقت غير مناسب. الجواب هو لا بشكل قاطع. هذا القانون هو أمر الساعة، لخلق ردع ثقيل وفرض عقوبة الإعدام على الأسرى". (عربي 21)