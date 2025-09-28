Advertisement

عربي-دولي

لجنة في الكنيست تصادق على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين

Lebanon 24
28-09-2025 | 10:20
Doc-P-1422562-638946769454322843.jpg
Doc-P-1422562-638946769454322843.jpg photos 0
صادقت لجنة برلمانية تابعة للكنيست الإسرائيلي، على مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين"، تمهيدا لطرحه لتصويت الهيئة العامة للكنيست، في قراءة أولى.
وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، خلال جلسة لللجنة البرلمانية للأمن القومي الإسرائيلي: "توجّه إليّ مقربون من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لتأجيل النقاش لأن الوقت غير مناسب. الجواب هو لا بشكل قاطع. هذا القانون هو أمر الساعة، لخلق ردع ثقيل وفرض عقوبة الإعدام على الأسرى". (عربي 21)
