ملك الأردن: خطة ترامب بشأن غزة شهدت توافقا بنسبة كبيرة

Advertisement

أكد العاهل الملك عبد ﷲ الثاني، الأحد، أن تعمل بالتنسيق مع دول عربية وشركاء على تفاصيل خطة الرئيس الأميركي الشاملة بشأن غزة، بحسب " عربية".وأضاف الملك في بيان للديوان الملكي الأردني، أن الخطة التي عرضها على العرب والمسلمين "شهدت توافقا بنسبة كبيرة".وأشار إلى "التقارب الكبير مع القادة العرب والمسلمين والتطابق في وجهات النظر مع الدول الصديقة حول التطورات في المنطقة، خاصة القضية والأوضاع في غزة"، لافتا إلى "الإجماع الدولي حول حل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق السلام في المنطقة".ومن جهة أخرى، أكد الملك أن "العدوان على قطر يحمل رسالة واضحة، الهدف منها إرهاب المنطقة بالقوة"، لافتا إلى أن العدوان أضر علاقات مع دول الإقليم.