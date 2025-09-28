Advertisement

عربي-دولي

ملك الأردن: خطة ترامب بشأن غزة شهدت توافقا بنسبة كبيرة

Lebanon 24
28-09-2025 | 10:49
أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني، الأحد، أن المملكة تعمل بالتنسيق مع دول عربية وشركاء على تفاصيل خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشاملة بشأن غزة، بحسب "سكاي نيوز عربية".
وأضاف الملك في بيان للديوان الملكي الأردني، أن الخطة التي عرضها على القادة العرب والمسلمين "شهدت توافقا بنسبة كبيرة".

وأشار إلى "التقارب الكبير مع القادة العرب والمسلمين والتطابق في وجهات النظر مع الدول الصديقة حول التطورات في المنطقة، خاصة القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة"، لافتا إلى "الإجماع الدولي حول حل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق السلام في المنطقة".

ومن جهة أخرى، أكد الملك أن "العدوان الإسرائيلي على قطر يحمل رسالة واضحة، الهدف منها إرهاب المنطقة بالقوة"، لافتا إلى أن العدوان أضر علاقات إسرائيل مع دول الإقليم.
