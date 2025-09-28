Advertisement

عربي-دولي

فانس: نبحث إمكانية تزويد الناتو بصواريخ "توماهوك".. هل تسلم الى كييف؟

Lebanon 24
28-09-2025 | 12:23
A-
A+
Doc-P-1422605-638946843639918132.webp
Doc-P-1422605-638946843639918132.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الأحد، أن إدارة بلاده تبحث إمكانية تزويد دول حلف الناتو بصواريخ مجنحة من طراز "توماهوك" لنقلها بعد ذلك إلى كييف.
Advertisement

وأشار في الوقت نفسه إلى أن القرار النهائي يرجع إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال جي دي فانس، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" Fox News، متحدثا عن إمكانية تسليم هذه الصواريخ: "تسألون عن "توماهوك".. القرار النهائي بشأنها يرجع إلى الرئيس. سيفعل الرئيس ما فيه مصلحة الولايات المتحدة. هذا هو الدافع وراء قراراته في السياسة الخارجية والدفاع".

وأضاف: "سنطبق المنطق نفسه للإجابة على هذا السؤال المتعلق بصاروخ "توماهوك".. لنترك الحديث عن ذلك للرئيس، لكنني أعلم أننا نناقشه الآن".
 
مواضيع ذات صلة
فايننشال تايمز عن مصدر: 5 من السفن الثماني مجهزة بصواريخ توماهوك التي يمكنها ضرب أهداف برية
lebanon 24
29/09/2025 00:10:23 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة راينميتال الألمانية: نعتزم تزويد أوكرانيا بمنظومات "سكاي رينجر" جديدة مضادة للمسيرات
lebanon 24
29/09/2025 00:10:23 Lebanon 24 Lebanon 24
انطلاق تزويد طائرات "بي–200" البرمائية الروسية بمحركات PD-8 المطوّرة
lebanon 24
29/09/2025 00:10:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"أوريشنيك"... الجيش الروسيّ تسلّم صاروخاً "مُرعباً"
lebanon 24
29/09/2025 00:10:23 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

نائب الرئيس

جي دي فانس

فوكس نيوز

نائب ال

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:50 | 2025-09-28
16:49 | 2025-09-28
16:47 | 2025-09-28
16:44 | 2025-09-28
16:43 | 2025-09-28
16:42 | 2025-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24