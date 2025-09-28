فانس: نبحث إمكانية تزويد الناتو بصواريخ "توماهوك".. هل تسلم الى كييف؟

Advertisement

أعلن الأميركي ، الأحد، أن إدارة بلاده تبحث إمكانية تزويد دول حلف بصواريخ مجنحة من طراز "توماهوك" لنقلها بعد ذلك إلى .وأشار في الوقت نفسه إلى أن القرار النهائي يرجع إلى الرئيس الأميركي .وقال جي دي ، في مقابلة مع قناة " " Fox News، متحدثا عن إمكانية تسليم هذه الصواريخ: "تسألون عن "توماهوك".. القرار النهائي بشأنها يرجع إلى الرئيس. سيفعل الرئيس ما فيه مصلحة . هذا هو الدافع وراء قراراته في السياسة الخارجية والدفاع".وأضاف: "سنطبق المنطق نفسه للإجابة على هذا السؤال المتعلق بصاروخ "توماهوك".. لنترك الحديث عن ذلك للرئيس، لكنني أعلم أننا نناقشه الآن".